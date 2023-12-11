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Жителям Нижнекамска пообещали морозы ниже абсолютного нуля
Жители Нижнекамска начали получать SMS-сообщения о морозах до -300 градусов по Цельсию, то есть ниже абсолютного нуля температуры (-273,15 градуса по Цельсию). Об этом сообщает телеканал «НТР 24».
«Температура воздуха от -250 до -300, ветер до 17 м/с ожидается местами на территории РТ 12 декабря», — утверждалось в SMS-рассылке.
Впрочем, невозможный прогноз получили абоненты лишь одного из сотовых операторов. Позднее в компании разъяснили, что произошла техническая ошибка — «значок градуса (°) был заменен на ноль».
В пресс-службе оператора также рассказали, что после обнаружения ошибки абонентам «было отправлено исправленное сообщение». Вместе с тем сообщивший эту историю телеканалу местный житель уточнил, что исправленного сообщения не получал.
Ранее синоптики Татарстана предупредили, что к аномальным морозам добавится сильный ветер. До этого Раис РТ Рустам Минниханов поручил повысить контроль за работой объектов ЖКХ.
Подробнее о погоде этой зимой в республике читайте в материале «Татар-информа» Под 40 градусов и «истеричный» климат: ученые грозят Казани аномальными морозами.
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