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Жителям Казани предложили выбрать название детского парка на набережной Казанки
Жителям столицы Татарстана предложили проголосовать за название детского парка, который появится на набережной реки Казанки. Выбрать понравившийся вариант или предложить свой можно будет до 11 июля, сообщает пресс-служба мэрии.
На выбор горожанам предложены пять названий:
— «Су баласы / Дети воды» (игра слов отсылает к знаменитому произведению Габдуллы Тукая «Су анасы»);
— «Юл(а)» (путь, направление и целеустремленность, а также вновь игра слов);
— «Елмай» (радость и искренность, соотнесенные с детской улыбкой);
— «Уен / Игра» (игры являются традиционным занятием детей при посещении парков);
— «Айда парк / Ай-Да парк!» (то есть наилучший парк).
Список сформирован на основе предложений самих казанцев. Жители города имели возможность оставить свой вариант названия в социальных сетях главы администрации Вахитовского и Приволжского районов столицы РТ Альберта Салихова.
Кроме того, идеи предлагали городские активисты и художники. Не забыли организаторы голосования и про варианты от студентов КГАСУ и от совсем юных горожан (включая и участников проекта «АрхиДети»).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что детский парк на набережной Казанки планируют открыть к 30 августа — Дню города и республики.
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