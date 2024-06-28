Жителям Казани предложили выбрать название детского парка на набережной Казанки

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Жителям столицы Татарстана предложили проголосовать за название детского парка, который появится на набережной реки Казанки. Выбрать понравившийся вариант или предложить свой можно будет до 11 июля, сообщает пресс-служба мэрии.

На выбор горожанам предложены пять названий:

— «Су баласы / Дети воды» (игра слов отсылает к знаменитому произведению Габдуллы Тукая «Су анасы»);

— «Юл(а)» (путь, направление и целеустремленность, а также вновь игра слов);

— «Елмай» (радость и искренность, соотнесенные с детской улыбкой);

— «Уен / Игра» (игры являются традиционным занятием детей при посещении парков);

— «Айда парк / Ай-Да парк!» (то есть наилучший парк).

Список сформирован на основе предложений самих казанцев. Жители города имели возможность оставить свой вариант названия в социальных сетях главы администрации Вахитовского и Приволжского районов столицы РТ Альберта Салихова.

Кроме того, идеи предлагали городские активисты и художники. Не забыли организаторы голосования и про варианты от студентов КГАСУ и от совсем юных горожан (включая и участников проекта «АрхиДети»).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что детский парк на набережной Казанки планируют открыть к 30 августа — Дню города и республики.