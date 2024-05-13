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Новый детский парк на набережной Казанки планируют открыть ко Дню города и республики – 30 августа. Об этом сегодня на деловом понедельнике рассказала глава Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

«Ко Дню города и республики на набережной Казанки будет открыт детский парк – самое масштабное открытое пространство для детей в городе, наполнением которого мы уже занимаемся вместе с детьми и подростками», — отметила докладчица.

Латыпова также отметила, что в этом году особое внимание уделят содержанию и восстановительным работам, ведь многие парки и скверы не ремонтировали уже порядка 8-9 лет. В частности, в общественных пространствах отремонтируют туалетные модули, приведут в порядок детские площадки.

Напомним, с ходом строительства детского парка на набережной реки Казанки в апреле ознакомился мэр столицы РТ Ильсур Метшин. На тот момент строительство объекта было завершено на 40%. Планируется, что в будущем он станет одним из крупнейших детских парков в России и будет вмещать одновременно до 8 тыс. посетителей.