Самый большой в России: каким будет детский парк на набережной Казанки

Нынешний проект станет самым большим детским парком – 3,5 га, который будет вмещать одновременно до 8 тыс. посетителей: детей, родителей, бабушек, дедушек

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наши производители научились делать хорошо и по-современному»

«Благоустройством набережной мы системно занимаемся уже не первый год, спасибо Раису Татарстана Рустаму Минниханову», – заявил мэр Казани Ильсур Метшин, ознакомившись с ходом строительства нового детского парка.

«Началось все в 2015 году, когда мы сдали первый этап от НКЦ до Ленинской дамбы. В 2020 году мы подарили любителям экстрима парк “Урам”, в 2021-м продолжили набережную от НКЦ до моста “Миллениум”, а в прошлом году завершили благоустройство велопешеходного маршрута вокруг Ленинской дамбы», – напомнил мэр Казани.

Он подчеркнул, что нынешний проект площадью 3,5 га станет самым большим детским парком, который будет вмещать одновременно до 8 тыс. посетителей: детей, родителей, бабушек, дедушек.

Ильсур Метшин: «Самое главное – это нестандартное оборудование детских игровых площадок, которое мы изготавливаем с нашим партнером» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Самое главное – это нестандартное оборудование детских игровых площадок, которое мы изготавливаем с нашим партнером. Нет худа без добра – то различное оборудование, которое сейчас закрыто из недружественных стран, наши производители научились делать хорошо и по-современному. Надеюсь, что к Дню города и республики мы подарим нашим дорогим и маленьким жителям детский парк, один из самых больших в России», – заключил Метшин.

В строительство ежедневно вовлечено от 100 до 300 рабочих Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Парк готов на 40%

В строительство ежедневно вовлечено от 100 до 300 рабочих и от 10 до 30 единиц техники. Как отметил заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства Казани Альберт Шайнуров, их количество зависит от нагрузки в конкретный момент строительства.

На сегодняшний день парк готов уже на 40%. Ближе к концу августа его планируют полностью закончить.

Альберт Шайнуров: «Если посмотреть, то пока у нас залиты дорожки и проложены коммуникации, однако все необходимое уже заказано и изготавливается в цехах» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если посмотреть, то пока у нас залиты дорожки и проложены коммуникации, однако все необходимое уже заказано и изготавливается в цехах. Ближе к концу все будет устанавливаться, и это, наверное, будет самый активный этап строительства», – отметил Шайнуров.

На сегодняшний день рабочие заняты внесением плодородного грунта, монолитными работами, монтажом металлоконструкций павильона, устройством коммуникаций и канализации, устройством автополива и посадкой деревьев.

На сегодняшний день рабочие заняты внесением плодородного грунта, монолитными работами, монтажом металлоконструкций павильона Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Природный лабиринт, павильон и сцена

Как отметил начальник отдела разработки градоэкологического каркаса Института развития города Казани Рузаль Фархуллин, ядром парка станет центральный павильон, где расположатся кафе, туалеты и помещения под творческие мастер-классы для детей.

Помимо этого, в парке разместятся: детская площадка, фонтан, большая зона со сценой для городских мероприятий, зоны отдыха, ресторан на 350 мест, а также природный лабиринт – пространство из плотного стриженного кустарника, внутри которого будет располагаться смотровая площадка.

Как отметил Рузаль Фархуллин, ядром парка станет центральный павильон, где расположатся кафе, туалеты и помещения под творческие мастер-классы для детей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

При этом детская площадка будет разделена на функциональные зоны для различных возрастных групп: на зону игр с водой, где можно изучить устройство реки, а также зону движения и активных игр, подростковую зону и зону для малышей с холмами, лесенками и тропинками.

Постарались сделать, чтобы в парке всесезонно что-то цвело

Что касается озеленения, то ему в проекте уделяется особое внимание. При выборе ассортимента авторы проекта постарались сделать, чтобы в парке всесезонно что-то цвело.

Фархуллин отметил, что территория проектирования летом находится не только под палящим солнцем, но и под ветром от реки. Для защиты от таких природных факторов в парке высадят крупномерные деревья, которые помогут укрыть газон от палящих лучей кронами. Также холмы по плану засадят деревьями, которые будут создавать тень, а за счет перепадов высот они будут укрывать от ветра.

Зоны с чистым газоном планируют сохранить для отдыха горожан по примеру парка Горького и «Черного озера» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Зоны с чистым газоном планируют сохранить для отдыха горожан по примеру парка Горького и «Черного озера». По концепции ближе к улице Подлужная сформируется так называемая тихая зона с деревьями, которые воспроизведут атмосферу «диких» природных условий. Вдоль основной центральной аллеи собираются и цветущие, и хвойные группы растений, а также злаковые растения.

Зонами активности станут газонные пространства с группами деревьев и кустарников. Предполагается, что здесь посетители парка смогут устраивать пикники, как сейчас люди собираются летом на зеленых зонах парка «Черное озеро».

Все дорожки сделаны извилистыми, как поток воды, и в цветовой гамме так же преобладают водные оттенки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Образом парка стало старое русло Казанки

Подводя итог, Рузаль Фархуллин рассказал, что первые эскизы проекта начали делать еще в 2019 году. Основная идея возникла из анализа истории – здесь раньше проистекало старое русло Казанки, которое и стало образом нового парка.

По его словам, все дорожки сделаны извилистыми, как поток воды, и в цветовой гамме так же преобладают водные оттенки. Все элементы будут выполнены в экостиле: это либо дерево, либо бетонные элементы с текстурой гальки.

Все элементы будут выполнены в экостиле: это либо дерево, либо бетонные элементы с текстурой гальки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Помимо этого, на территории парка будут установлены различные активности, которые позволят юным посетителям и их родителям узнать об истории реки.

Завершение работ и открытие парка планируется в августе этого года.