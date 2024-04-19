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Самый большой в России: каким будет детский парк на набережной Казанки
Строительство детского парка на набережной реки Казанки завершено на 40%. В будущем он станет одним из крупнейших детских парков в России. Как продвигаются работы и каким будет парк после завершения строительства – в материале «Татар-информа».
«Наши производители научились делать хорошо и по-современному»
«Благоустройством набережной мы системно занимаемся уже не первый год, спасибо Раису Татарстана Рустаму Минниханову», – заявил мэр Казани Ильсур Метшин, ознакомившись с ходом строительства нового детского парка.
«Началось все в 2015 году, когда мы сдали первый этап от НКЦ до Ленинской дамбы. В 2020 году мы подарили любителям экстрима парк “Урам”, в 2021-м продолжили набережную от НКЦ до моста “Миллениум”, а в прошлом году завершили благоустройство велопешеходного маршрута вокруг Ленинской дамбы», – напомнил мэр Казани.
Он подчеркнул, что нынешний проект площадью 3,5 га станет самым большим детским парком, который будет вмещать одновременно до 8 тыс. посетителей: детей, родителей, бабушек, дедушек.
«Самое главное – это нестандартное оборудование детских игровых площадок, которое мы изготавливаем с нашим партнером. Нет худа без добра – то различное оборудование, которое сейчас закрыто из недружественных стран, наши производители научились делать хорошо и по-современному. Надеюсь, что к Дню города и республики мы подарим нашим дорогим и маленьким жителям детский парк, один из самых больших в России», – заключил Метшин.
Парк готов на 40%
В строительство ежедневно вовлечено от 100 до 300 рабочих и от 10 до 30 единиц техники. Как отметил заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства Казани Альберт Шайнуров, их количество зависит от нагрузки в конкретный момент строительства.
На сегодняшний день парк готов уже на 40%. Ближе к концу августа его планируют полностью закончить.
«Если посмотреть, то пока у нас залиты дорожки и проложены коммуникации, однако все необходимое уже заказано и изготавливается в цехах. Ближе к концу все будет устанавливаться, и это, наверное, будет самый активный этап строительства», – отметил Шайнуров.
На сегодняшний день рабочие заняты внесением плодородного грунта, монолитными работами, монтажом металлоконструкций павильона, устройством коммуникаций и канализации, устройством автополива и посадкой деревьев.
Природный лабиринт, павильон и сцена
Как отметил начальник отдела разработки градоэкологического каркаса Института развития города Казани Рузаль Фархуллин, ядром парка станет центральный павильон, где расположатся кафе, туалеты и помещения под творческие мастер-классы для детей.
Помимо этого, в парке разместятся: детская площадка, фонтан, большая зона со сценой для городских мероприятий, зоны отдыха, ресторан на 350 мест, а также природный лабиринт – пространство из плотного стриженного кустарника, внутри которого будет располагаться смотровая площадка.
При этом детская площадка будет разделена на функциональные зоны для различных возрастных групп: на зону игр с водой, где можно изучить устройство реки, а также зону движения и активных игр, подростковую зону и зону для малышей с холмами, лесенками и тропинками.
Постарались сделать, чтобы в парке всесезонно что-то цвело
Что касается озеленения, то ему в проекте уделяется особое внимание. При выборе ассортимента авторы проекта постарались сделать, чтобы в парке всесезонно что-то цвело.
Фархуллин отметил, что территория проектирования летом находится не только под палящим солнцем, но и под ветром от реки. Для защиты от таких природных факторов в парке высадят крупномерные деревья, которые помогут укрыть газон от палящих лучей кронами. Также холмы по плану засадят деревьями, которые будут создавать тень, а за счет перепадов высот они будут укрывать от ветра.
Зоны с чистым газоном планируют сохранить для отдыха горожан по примеру парка Горького и «Черного озера». По концепции ближе к улице Подлужная сформируется так называемая тихая зона с деревьями, которые воспроизведут атмосферу «диких» природных условий. Вдоль основной центральной аллеи собираются и цветущие, и хвойные группы растений, а также злаковые растения.
Зонами активности станут газонные пространства с группами деревьев и кустарников. Предполагается, что здесь посетители парка смогут устраивать пикники, как сейчас люди собираются летом на зеленых зонах парка «Черное озеро».
Образом парка стало старое русло Казанки
Подводя итог, Рузаль Фархуллин рассказал, что первые эскизы проекта начали делать еще в 2019 году. Основная идея возникла из анализа истории – здесь раньше проистекало старое русло Казанки, которое и стало образом нового парка.
По его словам, все дорожки сделаны извилистыми, как поток воды, и в цветовой гамме так же преобладают водные оттенки. Все элементы будут выполнены в экостиле: это либо дерево, либо бетонные элементы с текстурой гальки.
Помимо этого, на территории парка будут установлены различные активности, которые позволят юным посетителям и их родителям узнать об истории реки.
Завершение работ и открытие парка планируется в августе этого года.
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