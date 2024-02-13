Жителям дома в Осиново, пострадавшего после хлопка газа, выделят новые квартиры

Жителям дома, которые пострадали в результате хлопка газа в Осиново, выделят новые квартиры, сообщается в Telegram-канале администрации Зеленодольска.

Об этом рассказал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев в ходе отчетной сессии в Осиново.

«В декабре у нас случилась беда. В результате самовольного подключения газа пострадал многоквартирный дом. Нуждающимся предоставили жилье из маневренного фонда района, оказали материальную поддержку. Само строение в целях безопасности было решено снести. В этом году в Осиново начнется строительство нового дома на 96 квартир, в том числе для предоставления жителям пострадавшего дома», – отметил Афанасьев.

Фото: © администрация Зеленодольского района

Известно, что земельный участок подобран рядом с многопрофильной поликлиникой, сейчас идет подготовка технической документации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 21 декабря 2023 года в одной из квартир на втором этаже жилого двухэтажного дома в поселке Осиново произошел хлопок газа. Были повреждены несущие конструкции, стены дома оказались на грани обрушения. В результате инцидента пострадал 63-летний мужчина. Его доставили в реанимацию РКБ в тяжелом состоянии с ожогами 80% тела. Спустя неделю он скончался. Читайте подробнее о случившемся в материале «Думала, снег с крыши упал, смотрю в окно – полдома нет»: о причинах ЧП с газом в Осиново.