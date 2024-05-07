Жительница РТ о подвиге прадеда: Самые тяжелые бои были при штурме крепости в Кенигсберге

Жители Камско-Устьинского района продолжают участвовать в онлайн-флешмобе «Мой Герой — моя семья». Тансылу Гимадиева рассказала о своем двоюродном прадедушке Халиле — родном брате прадеда Хамидуллы Ибатова.

Ибатов Халиль Ибатович родился в деревне Большие Салтыки в 1923 году. Его отец был председателем Янгасальской волости. Мать родом из деревни Челны. В основном она занималась домашним хозяйством и воспитанием троих детей.

Халил с малых лет стремился к знаниям. В родной деревне получил начальное образование. Учился хорошо и с большим желанием, это стремление учиться передалось и его детям, правнукам. В 1935 году поступил учиться в Янгасальскую школу и успешно её окончил. После окончания школы уехал в Казань, поступил на краткосрочные курсы специалистов юриспруденции и начал работать в поселке Камское Устье инспектором по земельным делам.

В мае 1942 года Халиля призвали в Красную Армию и отправили в город Горький (ныне — Нижний Новгород).

Готового специалиста по шифросвязи в ноябре 1942 года отправили на фронт. Ему было присвоено воинское звание младший лейтенант.

Халиль воевал помощником начальника в отделе штаба 84 гвардейской стрелковой Караченской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Был членом ВЛКСМ. В результате боев дважды был легко ранен. Самые тяжелые бои для Халиля были в конце войны в 1945 году при штурме крепости в городе Кенигсберг (ныне — Калининград). Сильно укрепленная крепость с бетонными подземными коммуникациями и отчаянное сопротивление немцев унесло десятки тысяч жизней советских солдат.

За бесперебойную работу шифросвязи, личную выдержку, стойкость и мужество Ибатов Халиль Ибатович в мае 1945 года был награжден орденом «Красная звезда» и медалью «За взятие Кенигсберга».

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.