«Хотели похоронить, а он — живой»: удивительные истории, рассказанные родными ветеранов

В Татарстане проходит онлайн-флешмоб к 79-й годовщине со Дня Победы

«Мой Герой — моя семья»

В Татарстане проходит онлайн-флешмоб к 79-й годовщине со Дня Победы. Татарстанцы могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

В прошлом году акция «Мой Герой — моя семья» проводилась впервые, в ней приняли участие более 700 человек в соцсети «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам — участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештег #МойГеройМояСемья.

«Гремит взрыв, оборачиваюсь — а они уже мертвые лежат...»

Журналистка из Агрыза Екатерина Самсонова присоединилась к онлайн-акции и рассказала о своем дедушке Трофиме Самсонове, который в Великую Отечественную войну служил в разведке.

Трофим Самсонов (в центре) в Великую Отечественную войну служил в разведке, трижды был ранен, в последний раз — тяжело

Будущий боец родился в деревне Бобья-Уча (ныне Малопургинский район Удмуртии) в 1908 году. Осиротев, попал в детский дом. В 15 лет сбежал из детдома и вернулся в родную деревню. Решил сразу создать семью и начал восстанавливать отчий дом.

Когда началась война, ушел на фронт. Ему в помощники всегда давали молодых парней. В послевоенные годы он не мог их вспоминать без слез.

«Я их очень жалел. Я, как старший, иду впереди. Они меня прикрывают. Гремит взрыв, оборачиваюсь — а они уже мертвые лежат...» — пересказала воспоминания деда Екатерина Самсонова.

Сам Трофим трижды был ранен, в последний раз — тяжело. Когда их доставили в госпиталь, началась перекличка: «Самсонов!» — «Я!» «Ему кажется, что он кричит изо всех сил, а голоса совсем не слышно. Так и не услышали. Когда санитары уже начали собирать мертвых, чтобы похоронить, один заметил, что дедушка живой», — пояснила Екатерина.

После госпиталя Самсонова комиссовали, это было в 1943 году. Дома дедушку ждало большое горе: его дочери умерли от голода. У него остались жена и сын. После войны в семье родились еще две дочери. «Младшая — наша мама Раиса», — рассказала Екатерина.

«Дедушка работал председателем сельсовета, пожарным. Был замечательным пчеловодом, охотником. Очень любил лес и животных и никогда без причины не стрелял в них. Его все уважали. К сожалению, перенесенные ранения не дали ему долгой жизни. Он умер в 1968 году. Но память о нем живет в наших сердцах», — добавила журналистка.

Медсестра из Заинского района создала семью с бойцом, которого сама же спасла

Анна Васюкова из Татарстана — ветеран Великой Отечественной, прошла всю войну. Участвовала в боевых действиях на Восточно-Украинском фронте, сыграла огромную роль в общей Победе над фашизмом.

Анна Васюкова из Татарстана — ветеран Великой Отечественной, прошла всю войну

Анна Васюкова родилась в селе Верхний Багряж Заинского района 1 февраля 1918 года. Перед уходом на фронт работала в Перми. Добровольно, по комсомольской путевке, ушла на передовую в качестве медсестры.

Медсестры постоянно находились рядом с бойцами. Самоотверженно вытаскивали раненых солдат из-под огня и в не подготовленных для этого условиях максимально оказывали им медицинскую помощь, возвращая их в строй.

Анна Федоровна прошла всю войну наравне с младшим братом Григорием Васюковым и отцом Федором Васюковым. Младший брат благополучно вернулся домой. Отец остался на поле боя.

По окончании войны Анна Васюкова создала семью с бойцом, которого сама же спасла. Жили счастливой жизнью в городе Сызрань. Часто посещала родное село Верхний Багряж. В списке вернувшихся с войны, установленном на обелиске, она значится под номером 17. Имеет множество наград. Ушла из жизни 25 января 1990 года.

Дядя Минниханова участвовал в Московской оборонительной операции

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов рассказал «Татар-информу» о своем дяде Минниханове Галимзяне Миннихановиче.

Минниханов Галимзян Минниханович воевал в составе 359-го стрелкового полка 50-й стрелковой дивизии. Погиб 15 декабря 1941 года в бою за деревню Морево Рузского района Московской области Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Галимзян Минниханов родился в 1922 году в деревне Игенче Абдинского сельского совета Таканышского района Татарской АССР. На войну он был мобилизован в 1941 году Таканышским районным военным комиссариатом ТАССР.

«Стрелок, рядовой в составе 5-й армии Западного фронта, участвовал в Московской оборонительной операции. Красноармеец», — поделился деталями военной биографии своего дяди Рифкат Минниханов.

Галимзян Минниханов погиб 15 декабря 1941 года в бою за деревню Морево Рузского района Московской области. Похоронен в деревне Сухарево, его имя нанесено на мемориальную плиту №14.

Как ранее писал «Татар-информ», Галимзян Минниханов воевал в составе 359-го стрелкового полка 50-й стрелковой дивизии. Вместе с другими бойцами пополнения он прибыл в полк в октябре 1941 года. На тот момент соединение входило в состав 19-й армии Западного фронта, но затем было передано в состав 5-й армии. В наступление дивизия перешла 11 декабря, а 13 декабря прорвалась за реку Москву.

Погибшие в бою за деревню Морево бойцы были похоронены там же в братской могиле, но в 1967 году захоронение перенесли в Сухарево. Всего там похоронены 197 солдат, причем имена 85 из них по-прежнему неизвестны. В 2021 году цветы к братской могиле, где похоронен его дядя, возложил Раис РТ Рустам Минниханов.

«Дед-пулеметчик уничтожил 62 немецких солдат на войне»

Глава Центрального района Набережных Челнов Эдуард Фаттахов поделился с «Татар-информом» историей своего деда — Музафара Фаттахова.

Музафар Фаттахов за уничтожение 62 фашистов был награжден орденом Красной Звезды

Музафар Салихович Фаттахов родился в 1920 году. В годы войны он был пулеметчиком мотострелкового полка, воевал на Северо-Западном фронте.

«Мой дед, Фаттахов Музафар Салихович, прошел всю Вторую мировую — и с финнами воевал, и с немцами, и с японцами. Дед участвовал в боях на Курской дуге, на Карельском фронте и в Польше», — пояснил собеседник агентства.

По словам внука, в 1943 году солдат получил ранение, но вскоре вновь вернулся на фронт, а за уничтожение 62 фашистов его наградили орденом Красной Звезды. Победу Музафар Фаттахов встретил в Германии, в Бранденбурге.

«Мы гордимся своим дедом. Я его хорошо помню. Нам, внукам, рассказывал много историй о войне, о послевоенном времени. Я всегда с восхищением смотрел на своего деда, на такого сильного, смелого человека, гордился тем, что я его внук. Яркую память о нем я буду хранить всю жизнь. Об этой страшной войне, о победе, о подвиге всех ветеранов будут знать дети моих детей», — подчеркнул Эдуард Фаттахов.