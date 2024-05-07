«Вытащил из горящего танка командира»: истории татарстанцев о подвигах родных на войне

Семьи Татарстана чтят память своих предков и бережно хранят награды своих героев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мухаметшин рассказал историю о трофейном блокноте своего отца-фронтовика

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поведал «Татар-информу» о своем отце Хайрулле Динкаевиче, который воевал в полку связи с мая 1942 года до самой Победы. Вернулся с фронта он со многими боевыми наградами, но особо ценил медаль «За боевые заслуги».

«В нашей семье долгие годы бережно хранится фронтовой блокнот отца. Эта небольшая книжечка в черной обложке из свиной кожи — свидетель многих военных событий, но она нам особо дорога, поскольку связана с одним из наиболее драматичных эпизодов в биографии отца», — говорит Мухаметшин.

Летом 1943 года наши долгое время не могли прорвать оборону фашистов на реке Миус. В ходе ожесточенных боев прервалась телефонная связь со вторым батальоном полка, который был окружен врагом. На линию направляли одного телефониста за другим, но они не возвращались.

Фарид Мухаметшин рассказал о своем отце Хайрулле Динкаевиче, который воевал в полку связи с мая 1942 года до самой Победы Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Хайрулла Динкаевич получил боевое задание восстановить связь. Тогда связью был обычный провод, и надо было проползти по всей линии огня, чтобы найти обрыв. Кругом рвутся мины и снаряды, пехота не поднимает головы, а телефонист, несмотря ни на что, ползет в этот кромешный ад.

«Это чудо, что со смертельного задания отец вернулся живым и невредимым. С того задания отец принес маленький блокнот, который нашел у убитого немца и который прошел с ним всю войну. За ненадобностью командирование оставило его отцу», — поделился Председатель Госсовета.

Всю войну немецкий блокнот погибшего в бою врага был незаменимым помощником для фронтового парторга Хайруллы Мухаметшина. Здесь он записывал свои планы, идеи, как одержать победу над врагом, описывал происходящее.

Фарид Мухаметшин также подчеркнул, что День Победы — это особый праздник для каждого из нас, священная дата. «С годами я все чаще думаю о важности сохранения „живой“ памяти о войне. Общайтесь с ветеранами, записывайте их воспоминания! Передавайте из поколения в поколение историческую правду о самой страшной и кровопролитной войне в истории человечества. В этом, как мне кажется, и есть основная суть праздника. С Днем Победы!» — сказал он.

«Получил ранение, но вернулся в строй»

В преддверии великого праздника Дня Победы министр здравоохранения Татарстан Марсель Миннуллин поделился с «Татар-информом» историей своего дедушки.

«Мой дедушка, Миннуллин Мустафа Миннуллович, родился в 1923 году в деревне Агайбаш Лаишевского района. Был призван защищать нашу Родину в 1942 году, служил рядовым. На Белорусском фронте получил ранение в руку, и его направили в эвакогоспиталь. Немного подлечившись, уже через несколько месяцев он вернулся в строй, вместе с однополчанами приближал Великую Победу», — отметил руководитель ведомства.

По данным учетной карточки к военному билету, дед Марселя Миннуллина служил стрелком, позже писарем. Сражался до самых последних дней Великой Отечественной войны — был демобилизован по приказу Верховного Совета СССР 25 сентября 1945 года.

«Умер мой дедушка в 1975 году, но наша семья бережно хранит память о нем и его вкладе в великую Победу нашего народа над фашистскими захватчиками!» — заметил Марсель Миннуллин.

Шамиль Садыков о дедах-фронтовиках: «Гордимся нашими героями всей семьей»

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков с гордостью рассказал «Татар-информу» о героическом пути своих дедушек — Хамита Садыкова и Сардара Имамова.

Садыков Хамит Садыкович родился в 1904 году в деревне Конь Пестречинского района. Ушел на войну в 37-летнем возрасте. Служил командиром артиллерийского орудия.

«В самый пик сражений мой дед геройски защищал Москву. Это было в декабре 1941 года. Погиб от ран в госпитале 4 января 1942-го. Похоронен под Тулой. Он отдал свою жизнь для защиты нашей столицы. Мы всей семьей чтим его память и очень гордимся им», — поделился историей Шамиль Садыков.

Имамов Сардар Имамович родился в деревне Телякаево Актанышского района. Он был призван на Великую Отечественную войну с первого же ее дня — 22 июня 1941 года.

Когда Сардара Имамова призвали в Красную Армию, он попал в Казанское танковое училище. Должен был стать водителем танка, но из-за слабого зрения его отправили на обучение в лагерь Суслонгер.

«Это трагически знаменитый лагерь, там погибло очень много наших соотечественников. Такая участь могла постигнуть и нашего деда. Но наша бабушка — настоящая героиня — прошла пешком от Актаныша до республики Марий Эл, нашла его в этом лагере и выходила. Потом она помогла ему уехать на фронт», — рассказал глава медиахолдинга.

Сардар Имамов прошел всю войну до Берлина, воевал до самого последнего дня Великой Отечественной войны. Награжден многочисленными медалями, в том числе медалью «За взятие Кёнигсберга». Его не стало в 1989 году.

«Такие у нас были смелые и отважные предки, и мы, конечно, всей семьей гордимся нашими героями», — заключил Шамиль Садыков.

«Лечили не просто уколами и лекарствами, но и своей заботой и вниманием»

Жительница Лениногорска Рамзия Гараева поделилась историей о своем отце — Сагите Гараеве, который прошел Великую Отечественную войну от начала до конца.

В ряды Красной Армии Гараев был призван в сентябре 1940 года из села Ялтау. 20 января 1945-го он был тяжело ранен. Как рассказала Рамзия Гараева со слов отца, в одном из столкновений он отстал от товарищей.

Рамзия Гараева поделилась историей о своем отце — Сагите Гараеве, который прошел Великую Отечественную войну от начала до конца

«Он приподнялся, чтобы оценить ситуацию, спланировать свои дальнейшие действия, и в этот момент в него попала вражеская пуля. Он потерял сознание. Через сутки санитары, собирающие погибших на поле боя, нашли его и отнесли в санбат. Девушки-санитарки его и других раненых кормили с ложечки, крутили для них махорку, писали письма-треугольники им домой. Таким образом, лечили не просто уколами и лекарствами, но и своей заботой и вниманием», — поделилась женщина.

Победу старшина Гараев встретил будучи командиром взвода 234-го запасного стрелкового полка. Вернувшись в родное село Ялтау, тяжело переживал известие о смерти отца.

Хотя друзья звали его в Казань, Сагит не бросил родных и вместе с младшим братом Фазылом помогал матери воспитывать младших братьев и сестер.

После окончания Казанского педагогического института работал учителем географии в селах Урдалы, Федотовка, Зеленая Роща. Затем переехал в Шугурово, где трудился воспитателем в интернате, а потом учителем в школе имени Чкалова.

«В нашей памяти отец навечно остается ветераном войны, учителем и мастером своего дела», — подчеркнула Рамзия Гараева.

«Нурмы Шарипов первым ворвался в траншею противника и захватил в плен офицера»

Руководитель молодежной общественной организации «Воркаут — движение Республики Татарстан», челнинец Айдар Фахртдинов рассказал, что из его ближайших родственников на фронт ушли три человека. Одним из них был дед — Хамит Фахртдинов.

Айдар Фахртдинов рассказал, что из его ближайших родственников на фронт ушли три человека

Хамита призвали 15 октября 1941 года, он прошел всю войну, воевал против японцев на 1-м Дальневосточном фронте в составе 32-го гвардейского минометного полка. На фронте он был шофером, вернулся домой только в сентябре 1945 года.

Другой дед, Габидин Шарипов, ушел на войну в мае 1942 года. Его зачислили в 73-й мотострелковый полк. В августе того же года получил ранение, после госпиталя вернулся на фронт. Участвовал в битве на Курской дуге. Его демобилизовали 16 ноября 1945 года.

«Но самым знаменитым в нашем роду был брат моего деда — Герой Советского Союза Нурмы Шарипов. В феврале 1942 года его призвали в Красную Армию. На фронте с августа того же года. К лету 1944 года он был в звании гвардии сержанта, командира отделения взвода разведки роты управления 53-й гвардейской танковой бригады. Свой подвиг совершил в боях за освобождение Западной Украины. Он вытащил из горящего танка командира», — сообщил челнинец.

А 27 июля 1944 года в бою у села Банюнин, в 17 километрах от Львова, Шарипов первым ворвался в траншею противника, уничтожил пулемет, расчет и захватил в плен офицера.

Когда разведгруппа Нурмы отходила с «языком», был ранен в обе ноги. Остался прикрывать товарищей. Из захваченного пулемета вел огонь до последнего патрона, затем подорвал гранатой себя и окруживших его фашистов. Был похоронен на месте боя.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года за проявленные отвагу и геройство гвардии старшему сержанту Нурмы Халяфовичу Шарипову присвоено звание Героя Советского Союза. В честь героя в Набережных Челнах названа улица, а в селе Тлянче-Тамак Тукаевского района, откуда он родом, — школа.

В Тукаевском районе ежегодно проводятся лыжные гонки в честь Нурмы Шарипова.

Служба отца Айрата Фаррахова была связана с ликвидацией бандформирований на Украине

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов рассказал «Татар-информу» о своем отце Заки Миншаеховиче Фаррахове и почему он вернулся со службы лишь в 1948-м.

Айрат Фаррахов рассказал о своем отце Заки Миншаеховиче Фаррахове Фото: vk.com/airatfarrahov

«Мой папа, Фаррахов Заки Миншаехович, — участник Великой Отечественной войны. Он 1927 года рождения. В 1945 году был призван в ряды вооруженных сил, служил в войсках НКВД и вернулся домой только в 1948 году», — рассказал парламентарий.

Служба отца Айрата Фаррахова была связана с ликвидацией бандформирований на Украине.

«Никогда ничего не рассказывал. Знаю, что только был в отпуске, связанном с его героическим поступком, где-то в 1946 году», — вспоминает Фаррахов.

Он рассказал, что когда в 1948 году отец вернулся из войск НКВД из Западной Украины, то говорил своей супруге Розе Тагировне Фарраховой, маме Айрата Фаррахова: «Ничего там не ликвидировано. И украинцы-бандеровцы в лесах очень сильны. Потребуется серьезное усилие, чтобы это завершить».

«На все смотрю сквозь судьбу своего отца, прошедшего всю войну»

Художественный руководитель-директор Казанского Большого драматического театра имени В. И. Качалова, народный артист России и Татарстана Александр Славутский поделился историей о своем отце, который принимал участие в Великой Отечественной войне.

Александр Славутский рассказал о своем отце, который принимал участие в Великой Отечественной войне

«Мой отец, Славутский Яков Абрамович, ушел на фронт уже взрослым человеком. На его довоенную жизнь выпало немало испытаний. Пережил еврейские погромы на Украине, в одном из которых его ранили шашкой по голове, в 16 лет сбежал из дома на строительство Магнитогорска. Потом его исключили из партии, когда кто-то раскопал, что его родители, у которых было одиннадцать детей, нанимали работников для сбора арбузов с бахчи, а значит, по мнению советской власти, были кулаками. На фронте отца в партии восстановили», — поделился собеседник «Татар-информа».

Воевал Яков Славутский в составе второго Белорусского фронта. По специальности он был связистом, по званию — старшим сержантом, по должности — командиром отделения. Служил отец народного артиста РТ и РФ в кабельно-шестовой роте. Бойцы шли вместе с пехотой, на плечах тащили катушку с проводом, прокладывали кабель, ведь «армия без связи, как человек без крови».

Среди наград Якова Славутского — медали «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией». Он был представлен к ордену Красной Звезды — документы об этом его сын, Александр Славутский, недавно увидел на сайте «Подвиг народа».

«Сегодня, когда наша страна снова борется с нацизмом и, убежден, одержит в этой борьбе победу, я на все смотрю сквозь судьбу своего отца, прошедшего всю войну. Я все время думаю, что бы он сказал сейчас. Не сомневаюсь, что он верил бы в нашу победу сейчас так же, как верил в победу своей страны в страшные годы Великой Отечественной войны. И мы победим, иначе быть не может. За нами правда, а значит, и победа будет за нами. Во имя жизни, во имя памяти всех тех, кто, как мой отец, одержал победу над фашизмом в далеком 1945 году», — заключил Александр Славутский.

Присоединиться к акции может каждый. Для этого в своих соцсетях нужно поделиться историей своей семьи, связанной с участником Великой Отечественной войны Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Каждый может присоединиться к акции «Мой герой — моя семья»

Акция «Мой герой — моя семья» проходит в Татарстане по инициативе журналистов холдинга «Татмедиа». Присоединиться к ней может каждый.

Для этого в своих соцсетях нужно поделиться историей своей семьи, связанной с участником Великой Отечественной войны. Публикация должна сопровождаться хештегом #МойГеройМояСемья.

В СМИ Татарстана опубликовано около 600 материалов с рассказами о ветеранах Великой Отечественной войны, в соцсетях вышло около тысячи постов.

В информационном агентстве «Татар-информ» создана специальная рубрика, посвященная акции, – «Мой герой — моя семья».