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«Вытащил из горящего танка командира»: истории татарстанцев о подвигах родных на войне
Семьи Татарстана чтят память своих предков, бережно хранят награды своих героев и делятся подвигами ветеранов Великой Отечественной войны. «Татар-информ» публикует истории, рассказанные в рамках онлайн-флешмоба «Мой герой — моя семья».
Мухаметшин рассказал историю о трофейном блокноте своего отца-фронтовика
Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поведал «Татар-информу» о своем отце Хайрулле Динкаевиче, который воевал в полку связи с мая 1942 года до самой Победы. Вернулся с фронта он со многими боевыми наградами, но особо ценил медаль «За боевые заслуги».
«В нашей семье долгие годы бережно хранится фронтовой блокнот отца. Эта небольшая книжечка в черной обложке из свиной кожи — свидетель многих военных событий, но она нам особо дорога, поскольку связана с одним из наиболее драматичных эпизодов в биографии отца», — говорит Мухаметшин.
Летом 1943 года наши долгое время не могли прорвать оборону фашистов на реке Миус. В ходе ожесточенных боев прервалась телефонная связь со вторым батальоном полка, который был окружен врагом. На линию направляли одного телефониста за другим, но они не возвращались.
Хайрулла Динкаевич получил боевое задание восстановить связь. Тогда связью был обычный провод, и надо было проползти по всей линии огня, чтобы найти обрыв. Кругом рвутся мины и снаряды, пехота не поднимает головы, а телефонист, несмотря ни на что, ползет в этот кромешный ад.
«Это чудо, что со смертельного задания отец вернулся живым и невредимым. С того задания отец принес маленький блокнот, который нашел у убитого немца и который прошел с ним всю войну. За ненадобностью командирование оставило его отцу», — поделился Председатель Госсовета.
Всю войну немецкий блокнот погибшего в бою врага был незаменимым помощником для фронтового парторга Хайруллы Мухаметшина. Здесь он записывал свои планы, идеи, как одержать победу над врагом, описывал происходящее.
Фарид Мухаметшин также подчеркнул, что День Победы — это особый праздник для каждого из нас, священная дата. «С годами я все чаще думаю о важности сохранения „живой“ памяти о войне. Общайтесь с ветеранами, записывайте их воспоминания! Передавайте из поколения в поколение историческую правду о самой страшной и кровопролитной войне в истории человечества. В этом, как мне кажется, и есть основная суть праздника. С Днем Победы!» — сказал он.
«Получил ранение, но вернулся в строй»
В преддверии великого праздника Дня Победы министр здравоохранения Татарстан Марсель Миннуллин поделился с «Татар-информом» историей своего дедушки.
«Мой дедушка, Миннуллин Мустафа Миннуллович, родился в 1923 году в деревне Агайбаш Лаишевского района. Был призван защищать нашу Родину в 1942 году, служил рядовым. На Белорусском фронте получил ранение в руку, и его направили в эвакогоспиталь. Немного подлечившись, уже через несколько месяцев он вернулся в строй, вместе с однополчанами приближал Великую Победу», — отметил руководитель ведомства.
По данным учетной карточки к военному билету, дед Марселя Миннуллина служил стрелком, позже писарем. Сражался до самых последних дней Великой Отечественной войны — был демобилизован по приказу Верховного Совета СССР 25 сентября 1945 года.
«Умер мой дедушка в 1975 году, но наша семья бережно хранит память о нем и его вкладе в великую Победу нашего народа над фашистскими захватчиками!» — заметил Марсель Миннуллин.
Шамиль Садыков о дедах-фронтовиках: «Гордимся нашими героями всей семьей»
Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков с гордостью рассказал «Татар-информу» о героическом пути своих дедушек — Хамита Садыкова и Сардара Имамова.
Садыков Хамит Садыкович родился в 1904 году в деревне Конь Пестречинского района. Ушел на войну в 37-летнем возрасте. Служил командиром артиллерийского орудия.
«В самый пик сражений мой дед геройски защищал Москву. Это было в декабре 1941 года. Погиб от ран в госпитале 4 января 1942-го. Похоронен под Тулой. Он отдал свою жизнь для защиты нашей столицы. Мы всей семьей чтим его память и очень гордимся им», — поделился историей Шамиль Садыков.
Имамов Сардар Имамович родился в деревне Телякаево Актанышского района. Он был призван на Великую Отечественную войну с первого же ее дня — 22 июня 1941 года.
Когда Сардара Имамова призвали в Красную Армию, он попал в Казанское танковое училище. Должен был стать водителем танка, но из-за слабого зрения его отправили на обучение в лагерь Суслонгер.
«Это трагически знаменитый лагерь, там погибло очень много наших соотечественников. Такая участь могла постигнуть и нашего деда. Но наша бабушка — настоящая героиня — прошла пешком от Актаныша до республики Марий Эл, нашла его в этом лагере и выходила. Потом она помогла ему уехать на фронт», — рассказал глава медиахолдинга.
Сардар Имамов прошел всю войну до Берлина, воевал до самого последнего дня Великой Отечественной войны. Награжден многочисленными медалями, в том числе медалью «За взятие Кёнигсберга». Его не стало в 1989 году.
«Такие у нас были смелые и отважные предки, и мы, конечно, всей семьей гордимся нашими героями», — заключил Шамиль Садыков.
«Лечили не просто уколами и лекарствами, но и своей заботой и вниманием»
Жительница Лениногорска Рамзия Гараева поделилась историей о своем отце — Сагите Гараеве, который прошел Великую Отечественную войну от начала до конца.
В ряды Красной Армии Гараев был призван в сентябре 1940 года из села Ялтау. 20 января 1945-го он был тяжело ранен. Как рассказала Рамзия Гараева со слов отца, в одном из столкновений он отстал от товарищей.
«Он приподнялся, чтобы оценить ситуацию, спланировать свои дальнейшие действия, и в этот момент в него попала вражеская пуля. Он потерял сознание. Через сутки санитары, собирающие погибших на поле боя, нашли его и отнесли в санбат. Девушки-санитарки его и других раненых кормили с ложечки, крутили для них махорку, писали письма-треугольники им домой. Таким образом, лечили не просто уколами и лекарствами, но и своей заботой и вниманием», — поделилась женщина.
Победу старшина Гараев встретил будучи командиром взвода 234-го запасного стрелкового полка. Вернувшись в родное село Ялтау, тяжело переживал известие о смерти отца.
Хотя друзья звали его в Казань, Сагит не бросил родных и вместе с младшим братом Фазылом помогал матери воспитывать младших братьев и сестер.
После окончания Казанского педагогического института работал учителем географии в селах Урдалы, Федотовка, Зеленая Роща. Затем переехал в Шугурово, где трудился воспитателем в интернате, а потом учителем в школе имени Чкалова.
«В нашей памяти отец навечно остается ветераном войны, учителем и мастером своего дела», — подчеркнула Рамзия Гараева.
«Нурмы Шарипов первым ворвался в траншею противника и захватил в плен офицера»
Руководитель молодежной общественной организации «Воркаут — движение Республики Татарстан», челнинец Айдар Фахртдинов рассказал, что из его ближайших родственников на фронт ушли три человека. Одним из них был дед — Хамит Фахртдинов.
Хамита призвали 15 октября 1941 года, он прошел всю войну, воевал против японцев на 1-м Дальневосточном фронте в составе 32-го гвардейского минометного полка. На фронте он был шофером, вернулся домой только в сентябре 1945 года.
Другой дед, Габидин Шарипов, ушел на войну в мае 1942 года. Его зачислили в 73-й мотострелковый полк. В августе того же года получил ранение, после госпиталя вернулся на фронт. Участвовал в битве на Курской дуге. Его демобилизовали 16 ноября 1945 года.
«Но самым знаменитым в нашем роду был брат моего деда — Герой Советского Союза Нурмы Шарипов. В феврале 1942 года его призвали в Красную Армию. На фронте с августа того же года. К лету 1944 года он был в звании гвардии сержанта, командира отделения взвода разведки роты управления 53-й гвардейской танковой бригады. Свой подвиг совершил в боях за освобождение Западной Украины. Он вытащил из горящего танка командира», — сообщил челнинец.
А 27 июля 1944 года в бою у села Банюнин, в 17 километрах от Львова, Шарипов первым ворвался в траншею противника, уничтожил пулемет, расчет и захватил в плен офицера.
Когда разведгруппа Нурмы отходила с «языком», был ранен в обе ноги. Остался прикрывать товарищей. Из захваченного пулемета вел огонь до последнего патрона, затем подорвал гранатой себя и окруживших его фашистов. Был похоронен на месте боя.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года за проявленные отвагу и геройство гвардии старшему сержанту Нурмы Халяфовичу Шарипову присвоено звание Героя Советского Союза. В честь героя в Набережных Челнах названа улица, а в селе Тлянче-Тамак Тукаевского района, откуда он родом, — школа.
В Тукаевском районе ежегодно проводятся лыжные гонки в честь Нурмы Шарипова.
Служба отца Айрата Фаррахова была связана с ликвидацией бандформирований на Украине
Депутат Госдумы Айрат Фаррахов рассказал «Татар-информу» о своем отце Заки Миншаеховиче Фаррахове и почему он вернулся со службы лишь в 1948-м.
«Мой папа, Фаррахов Заки Миншаехович, — участник Великой Отечественной войны. Он 1927 года рождения. В 1945 году был призван в ряды вооруженных сил, служил в войсках НКВД и вернулся домой только в 1948 году», — рассказал парламентарий.
Служба отца Айрата Фаррахова была связана с ликвидацией бандформирований на Украине.
«Никогда ничего не рассказывал. Знаю, что только был в отпуске, связанном с его героическим поступком, где-то в 1946 году», — вспоминает Фаррахов.
Он рассказал, что когда в 1948 году отец вернулся из войск НКВД из Западной Украины, то говорил своей супруге Розе Тагировне Фарраховой, маме Айрата Фаррахова: «Ничего там не ликвидировано. И украинцы-бандеровцы в лесах очень сильны. Потребуется серьезное усилие, чтобы это завершить».
«На все смотрю сквозь судьбу своего отца, прошедшего всю войну»
Художественный руководитель-директор Казанского Большого драматического театра имени В. И. Качалова, народный артист России и Татарстана Александр Славутский поделился историей о своем отце, который принимал участие в Великой Отечественной войне.
«Мой отец, Славутский Яков Абрамович, ушел на фронт уже взрослым человеком. На его довоенную жизнь выпало немало испытаний. Пережил еврейские погромы на Украине, в одном из которых его ранили шашкой по голове, в 16 лет сбежал из дома на строительство Магнитогорска. Потом его исключили из партии, когда кто-то раскопал, что его родители, у которых было одиннадцать детей, нанимали работников для сбора арбузов с бахчи, а значит, по мнению советской власти, были кулаками. На фронте отца в партии восстановили», — поделился собеседник «Татар-информа».
Воевал Яков Славутский в составе второго Белорусского фронта. По специальности он был связистом, по званию — старшим сержантом, по должности — командиром отделения. Служил отец народного артиста РТ и РФ в кабельно-шестовой роте. Бойцы шли вместе с пехотой, на плечах тащили катушку с проводом, прокладывали кабель, ведь «армия без связи, как человек без крови».
Среди наград Якова Славутского — медали «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией». Он был представлен к ордену Красной Звезды — документы об этом его сын, Александр Славутский, недавно увидел на сайте «Подвиг народа».
«Сегодня, когда наша страна снова борется с нацизмом и, убежден, одержит в этой борьбе победу, я на все смотрю сквозь судьбу своего отца, прошедшего всю войну. Я все время думаю, что бы он сказал сейчас. Не сомневаюсь, что он верил бы в нашу победу сейчас так же, как верил в победу своей страны в страшные годы Великой Отечественной войны. И мы победим, иначе быть не может. За нами правда, а значит, и победа будет за нами. Во имя жизни, во имя памяти всех тех, кто, как мой отец, одержал победу над фашизмом в далеком 1945 году», — заключил Александр Славутский.
Каждый может присоединиться к акции «Мой герой — моя семья»
Акция «Мой герой — моя семья» проходит в Татарстане по инициативе журналистов холдинга «Татмедиа». Присоединиться к ней может каждый.
Для этого в своих соцсетях нужно поделиться историей своей семьи, связанной с участником Великой Отечественной войны. Публикация должна сопровождаться хештегом #МойГеройМояСемья.
В СМИ Татарстана опубликовано около 600 материалов с рассказами о ветеранах Великой Отечественной войны, в соцсетях вышло около тысячи постов.
В информационном агентстве «Татар-информ» создана специальная рубрика, посвященная акции, – «Мой герой — моя семья».
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