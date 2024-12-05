Жители сел Арского района отправили два гуманитарных груза бойцам СВО

Жители сел Старый Ашит, Пичментау и Старый Кинер Арского района РТ отправили два гуманитарных груза участникам специальной военной операции.

Волонтеры Гадения Файзрахманова и Гульфина Вафина из Старого Ашита поделились, что впервые обратились к односельчанам с просьбой оказать помощь бойцам и даже испытали волнение и страх. «Спасибо односельчанам, землякам, знакомым», — говорят они в один голос.

Файзрахманова более 30 лет работает фельдшером в фельдшерско-акушерском пункте. Она знает, чем живет деревня. А Вафина — ее помощник.

Гадения апа, как фельдшер, которой небезразлично здоровье земляков, проходящих службу в зоне специальной военной операции, не может оставаться равнодушной к их судьбе. А двое участников СВО из их села — одноклассники Гульфины.

Из Старого Ашита в зоне специальной военной операции проходят службу Раят Насибуллин, Раниль Гарипов, Раиль Зиннатуллин, из соседней деревни Пичментау — Фанис Ахметзянов. Односельчане желают им скорейшего благополучного возвращения.

«В начале сентября мы узнали, что в октябре из района отправится гуманитарный груз. Посовещавшись с Гульфиной, написали сообщение в группе односельчан с просьбой оказать помощь ребятам. В тот же день люди начали приносить деньги, одежду, продукты питания», — рассказывает Гадения апа.

На собранные деньги купили муку, односельчане собрались в доме культуры и приготовили домашнюю лапшу. Некоторые женщины сделали чак-чак.

«Вместе начали думать, что еще можно отправить ребятам. В это время Раят был в краткосрочном отпуске, спросили у него. „Мы любим сухой суп, лапшу. Иногда суп едим и без воды“», — сказал он.

Его слова словно окрылили односельчан, ведь именные посылки доходят до адресатов. Вот так они уже два раза организовали отправку гуманитарного груза. Слова благодарности от Фаниса и Раята еще раз доказывают, что помощь доходит до них. «Получать гостинцы из деревни очень приятно», — пишут ребята.

«Перед сбором гуманитарной помощи мы задумались над тем, как все это передадим ребятам. С этим вопросом обратились к Ильнуру Яруллину. Подумали, что он подскажет, все же земляк, родом из Нового Кырлая. А он сам отвез наш гуманитарный груз. На днях уехал со вторым нашим гуманитарным грузом. Он вручает именные посылки лично в руки ребятам, отправляет нам фотографии с ними. Спасибо ему большое. Желаем безопасных дорог», — пожелала Гадения апа.

Приготовив с односельчанками лапшу, у волонтеров Атнинского района они научились делать сухие супы. Купив на собранные деньги мясо, прихватив овощи, выращенные в своем огороде, женщины вновь собрались в сельском доме культуры. На этот раз — резать продукты для сухих супов. Эта работа продолжается до сих пор. Нарезанные продукты потом сушат.

«Все это делаем вечером, после основной работы. В доме культуры собираемся к 19 часам, расходимся лишь в 22–23 часа», — говорит Гульфина.

Отдельную благодарность они выражают односельчанам — семье Фазулзяновых и Марату Хабибуллину.

«В частную пекарню Хабибуллиных ходим, как на работу. Там в печи мы сушим нарезанные овощи. Никогда не отказывают. Райса дает ключи, мы приходим, сами включаем печи, после работы сами выключаем», — говорят они.

А Марат Хабибуллин сделал из дерева специальное устройство для плетения маскировочных сетей. Так активистки села научились плести маскировочные сети, а еще они заливают свечи, вяжут носки.

Узнав о том, что из Ярославля привозят свечи, поговорили с волонтерами и заказали 100 килограммов парафина. Пряжу для вязания носков сначала приносили люди, а потом купили два мешка овечьей шерсти. Ее прядут в доме культуры. Кто-то вяжет там же, кто-то дома. Тем, кто не может прийти в дом культуры, пряжу доставили домой. Кто как может, так и помогает. Бойцам отправляют по 12–13 именных посылок с продуктами питания, одеждой.

«Всю работу выполняем при поддержке жителей деревень Старый Ашит, Пичментау, Старый Кинер, выходцев этих деревень. Пусть Аллах каждому воздаст за благие дела. 15 ноября в деревне прошел благотворительный концерт. На вырученные деньги купили одежду, бытовые принадлежности», — говорят Гадения апа и Гульфина.

Семьи волонтеров во всем поддерживают их деятельность. «Спасибо им. Без их помощи нам пришлось бы сложно. Овощи и мясо для сухих супов варят мой супруг и папа Гульфины», — говорит Гадения апа.

«В районе немало неравнодушных людей, как эти две женщины. Многие аяты Корана и хадисы призывают нас совершать добро. „Тому, кто поможет своему брату в нужде его, Аллах поможет в его собственной нужде“, — говорится в хадисе. А народная пословица гласит: „Одно спасибо спасет от тысячи бед“», — поделилась волонтер.

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Материал подготовлен при участии Розалии Сафиной.