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Минниханов поздравил татарстанцев с Днем добровольца: Праздник отзывчивых людей
Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видеопоздравление ко Дню добровольца (волонтера). Сегодня отмечается праздник добрых и отзывчивых людей, написал руководитель республики в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что в добровольческой деятельности ежедневно принимают участие тысячи татарстанцев. Волонтеры приходят на помощь тем, кто нуждается, дарят им свою поддержку.
«Бүген киң күңелле, ярдәмчел кешеләр бәйрәме. Игелекле гамәлләрегез өчен рәхмәт, дуслар! (Сегодня праздник добрых, отзывчивых людей. Спасибо за добрые дела, друзья!» — добавил Минниханов.
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