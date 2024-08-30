Жители Перми и Ставрополья заключили контракты с МО в Нижнекамске

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Всё чаще желающие пойти служить на СВО мужчины приезжают в Татарстан, чтобы заключить здесь контракт. Дело в том, что те, кто отравляется на передовую с территории нашей республики, могут получить единовременную выплату до 1 705 000 рублей.

Один из мужчин приехал в Нижнекамск из Перми, чтобы здесь заключить контракт и отправиться на СВО. Ему понравились условия отправки с территории Татарстана. Уже сегодня он проходит медкомиссию.

«Приехал вчера вечером, вот сказали: "Надо будет пройти комиссию". Прошел флюорографию, ЭКГ, сдал анализы на кровь», — рассказал боец.

Вместе с ним медкомиссию проходит и другой доброволец, житель Ставропольского края. У мужчины есть опыт военной службы, да и заключить контракт он давно думал.

«Служил по контракту в военной части, решил идти на СВО. В зону спецоперации идти не страшно, раньше был в химразведке», — поделился контрактник.

Чтобы иногородние мужчины нигде не заблудились и без проблем прошли все этапы для заключения контракта, им помогают общественные деятели.

«С утра до обеда мы сдаем анализы, после обеда уже с готовыми анализами идём к терапевту и ко всем узким специалистам. И ближе к вечеру, если у нас всё получается, если все анализы хорошие, мы идём в военкомат, заключаем контракт, дальше уже наши мальчишки отправляются на СВО. Если у вас есть желание, вы можете также обратиться к своему председателю СТОС, она вам поможет, сопроводит, проконсультирует. Если нужна будет поддержка в плане жилья, также мы заселяем их в здание центра „Патриот“, где есть трехразовое питание, чистое бельё и чистая постель», — сообщила председатель СТОС поселка Строителей Юлия Руденко.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что юные нижнекамцы сплели маскировку для бойцов СВО.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ Владимира Путина о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру