«Солдатам помогают сети»: юные нижнекамцы сплели маскировку для бойцов СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Волонтеры Нижнекамска провели мастер-класс для детей из 20-го микрорайона города. Они показали им, как плести маскировочные сети. Юные нижнекамцы очень увлеклись этим процессом.

С таким количеством участников за смену можно сплести как минимум две маскировочные сети. Всего же для группы «Покров-НК» это 600-е изделие с момента открытия. Сделано оно из спанбонда — особого материала, которее не горит и не мокнет. Как с ним работать, Валерии подробно объяснили волонтеры. Для девочки это был первый опыт плетения.

«Это очень важно, потому что, как говорили, дроны замечают, искусственная среда или нет. И нашим солдатам очень помогают эти сети», — заметила Валерия.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Для детей это не просто мастер-класс от волонтеров. Здесь же, в центре «База», они стали участниками акции «Помоги собраться в школу». Из 20 человек девять сядут за парту впервые. Ко Дню знаний они получают подарок от депутата Максима Шуйского — свои первые портфели. Остальные ребята тоже не ушли с пустыми руками — им вручили сертификаты в магазин канцелярии от исполкома.

«Поскольку мы включили в эту акцию детей участников СВО, то решили, что проведем эту акцию здесь. И когда у нас добавились ребятишки из малообеспеченных семей и дети-инвалиды, которые пойдут в первый класс, мы решили, что тоже их пригласим сюда, объединим вместе. Покажем, что такое помощь на СВО, как плетутся сети. Помочь, попробовать. И в дальнейшем они, возможно, придут с родителями и окажут здесь какую-то помощь», — пояснила председатель СТОС микрорайона №20 Ирина Суркова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Волонтеры отправляют бойцам не только маскировочные сети. В нее они прячут небольшой, но полезный набор вещей. Для солдат это приятный сюрприз, ведь, разворачивая сеть, они не ожидают найти там что-то еще.

«Разные перчатки рабочие, нательное белье, некоторые [вещи] покупаем, в основном шьем, так дешевле выходит. Мыло, свечи, пена для бритья, наборы бритвенные, зубные щетки, зубные пасты, даже игрушки мягкие отправляем. Нашлемники шьем, вяжем, мы думаем, что им чеснок необходим, чеснок отправляем, набор чая отправляем», — отметила волонтер группы «Покров-НК» Фарида Нигаматзянова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру