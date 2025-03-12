Жители Лаишево завершили сбор овощей для бойцов в зоне СВО

В городе Лаишево прошла акция поддержки, в ходе которой ученики, родители и учителя гимназии №1 собрали 30 килограммов овощей для волонтеров фонда «Помощь СВОим». Лук, морковь и капуста вскоре будут переработаны в сухие супы и реторт-пакеты с готовыми обедами, которые отправят в зону боевых действий.

Руководитель фонда Марина Порфирьева выразила благодарность участникам. «Радует, что все помогают, как могут. Недавно попросили овощи для готовки – и гимназия сразу откликнулась! Отдельное спасибо Ирине Матвеевой, которая на своей машине доставила целый груз. Для наших «сушистов» это огромная радость!» – сказала она.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.