Жители Донбасса и Псковской области заключили контракт в Татарстане

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Спецоперация длится уже три года. За это время тысячи татарстанцев решили встать в ряды защитников Отечества. Сегодня на передовую отправляются не только местные жители, но и мужчины из других регионов страны. Татарстан стал для них отправной точкой, обеспечивая бойцов всем необходимым для успешного выполнения задач.

Константин Рогозин родом из Псковской области, города Великие Луки. Несмотря на то, что его родной край далеко от Татарстана, именно из Зеленодольска он отправляется на СВО. Здесь уже служат его знакомые и родственники, а поддержка республики, включая повышенные выплаты, убедила его не откладывать решение.

«Кто, если не мы? Если мы не пойдем, эта спецоперация никогда не закончится. Надо завершать», — делится Константин.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

По специальности он связист, работал с системами антисвязи и радиоэлектронной борьбы. Эти навыки незаменимы в боевых условиях. Но в бой его ведет не только профессиональный опыт, а прежде всего – долг перед страной и семьей.

«У меня сыну 10 лет. Я хочу, чтобы он не на словах, а на деле увидел, что такое настоящая любовь к Родине», — говорит он.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Егор Резников и Андрей Славский родом из Донбасса. Они знали, что рано или поздно встанут в ряды защитников Отечества. Уже с 14 лет они входили в местный правоохранительный отряд, помогали следить за порядком в родном городе. А когда им исполнилось 18 лет, парни без колебаний записались в ополчение.

Сегодня они вновь уходят на передовую, но теперь – в составе подразделений СВО.

«Страх, конечно, есть. Но если не мы, то кто?» — сказал Егор.

Андрей его поддерживает.

«Мы знали, к чему идем. За плечами опыт службы, и это помогает. Теперь мы уходим из Татарстана – здесь нас обеспечили всем необходимым», – поделился он.

Подготовка к отправке бойцов проходит в тесном взаимодействии с местной администрацией и крупными предприятиями. Зеленодольский завод им. Горького, «Ак Барс», «Зеленодольскэлектротранс» и другие организации активно участвуют в экипировке и снабжении контрактников.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Замруководителя исполкома Зеленодольского района Евгений Краснобаев подчеркивает, что поток добровольцев не иссякает, ведь каждый понимает, что его вклад помогает общему делу.

«Мы создаем все условия: проживание, питание, экипировка. Крупные предприятия помогают с обмундированием и техникой. И люди идут на СВО не ради денег, а потому что осознают важность своей миссии», – подчеркнул он.

Перед отправкой бойцов традиционно напутствуют. Командиры дают последние указания, волонтеры передают письма и подарки, семьи провожают своих сыновей, мужей и отцов с надеждой на скорейшее возвращение.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Еженедельно из Зеленодольска убывают новые партии контрактников. Татарстан встречает их, готовит, экипирует и отправляет на выполнение боевых задач.

В глазах каждого из этих мужчин – решимость. Они уверены: их действия приблизят тот день, когда на Родину вернется долгожданный мир.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на спецоперацию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.