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Общество 23 августа 2023 18:28

Жителей Татарстана ждет короткая рабочая неделя

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Жителей Татарстана ждет короткая рабочая неделя
Празднование Дня республики в 2021 году
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Следующая рабочая неделя для жителей Татарстана будет короткой из-за Дня республики, который отмечается 30 августа. Об этом информирует Минтруд РТ.

В соответствии с законом РТ «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан» 30 августа, День Республики Татарстан, является в регионе нерабочим праздничным днем, напоминают в ведомстве.

Продолжительность рабочего дня или смены перед нерабочим праздничным днем в соответствии с Трудовым кодексом РФ сокращается на один час. Так произойдет и во вторник, 29 августа.

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