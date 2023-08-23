Жителей Татарстана ждет короткая рабочая неделя

Празднование Дня республики в 2021 году

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Следующая рабочая неделя для жителей Татарстана будет короткой из-за Дня республики, который отмечается 30 августа. Об этом информирует Минтруд РТ.

В соответствии с законом РТ «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан» 30 августа, День Республики Татарстан, является в регионе нерабочим праздничным днем, напоминают в ведомстве.

Продолжительность рабочего дня или смены перед нерабочим праздничным днем в соответствии с Трудовым кодексом РФ сокращается на один час. Так произойдет и во вторник, 29 августа.