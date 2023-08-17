МОТ, «Хор Турецкого» и Филюс Кагиров выступят в Челнах на концерте в День республики

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Хедлайнерами концерта в День республики в Набережных Челнах станут народный артист Татарстана Филюс Кагиров, арт-группа «Хор Турецкого» и рэп-исполнитель «МОТ». Об этом рассказали в Управлении информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Основная праздничная программа пройдет на майдане парка Прибрежный и начнется 30 августа в 16.30 с театрализованного представления «Родная земля – Татарстан» («Туган илем – Татарстан»). Кроме того, гостей и жителей города вечером ожидает дискотека от радиостанции «Авторадио – Набережные Челны» вместе с DMC Yura Vkus.

Завершится праздник фейерверком в 21.00.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на организацию Дня города и Дня республики, а также на праздничный салют в Казани выделят более 28 млн рублей, а на съемку пролога – 2,4 млн рублей.