Перед Днем города и 30 августа в Казани ограничат движение по ряду улиц

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В связи с подготовкой, а также с празднованием Дня Республики Татарстан и Дня города в Казани будет ограничено движение по ряду улиц. Об этом заместитель руководителя горисполкома Гузель Сагитова сообщила на деловом понедельнике.

«В период проведения мероприятия в организации дорожного движения произойдут изменения. Просим казанцев и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничением движения», — отметила докладчик.

Так, в период с 24 по 26 августа при необходимости будут перекрыты улицы Кремлёвская, Чернышевского (частично), К. Наджми, Лобачевского. 25 августа ограничительный режим будет действовать на участке по улице Марджани от дома № 4 до № 22.

Во время праздника будет перекрыто движение по улице С. Хакима. Ранее «Татар-информ» сообщал, что в День города в Казани организуют спецподачу автобусов.