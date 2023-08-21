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Хедлайнерами концерта на Дне города в Казани станут Клава Кока, JONY и Ришат Тухватуллин
Вечерняя программа празднования Дня Республики Татарстан и Дня города в Казани стартует в 17.00 у Центра семьи «Казан». Хедлайнерами концерта станут известные звезды татарской эстрады, а также Клава Кока и JONY. Об этом заместитель руководителя горисполкома Гузель Сагитова сообщила на деловом понедельнике.
«Участниками вечерней программы <...> станут солисты казанской городской филармонии, а также Ришат Тухватуллин, Гузель Уразова, Клава Кока и JONY», — рассказала докладчик.
Праздничный салют начнется в 22.00. Специально к фейерверку подготовлено музыкальное сопровождение – для этого надо будет настроиться на волну «Болгар радиосы».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в День города в Казани организуют спецподачу автобусов.
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