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Общество 22 июля 2026 18:59

Жителей Татарстана приглашают присоединиться к учету воробьев

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Жителей Татарстана приглашают присоединиться к учету воробьев
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Жители Татарстана могут на время стать бердвотчерами, присоединившись к Всероссийской переписи воробьев. Учет этих птиц будет производиться с 8 по 16 августа, передает ТНВ.

Чтобы принести пользу природе, татарстанцам достаточно будет сделать несколько фотографий и заполнить анкету на сайте. Собранные данные помогут орнитологам понять, почему именно сокращается популяция воробьев, и, соответственно, вовремя принять меры для их защиты.

В предыдущей переписи, состоявшейся зимой 2026 года, приняли участие около 400 жителей республики. В регионе насчитали почти 7 тыс. воробьев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что во время зимнего маршрутного учета в Татарстане зафиксировали рост численности зайцев-русаков, косуль и лосей.

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#птицы #птицы и люди #орнитология
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