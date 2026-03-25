Общество 25 марта 2026 15:35

Госкомитет РТ по биоресурсам зафиксировал рост численности зайцев-русаков

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Рост численности зайцев-русаков отмечается в Татарстане по итогам зимнего маршрутного учета. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«43 тыс. животных (зайцев-русаков – прим. Т-и) мы на сегодняшний день уже насчитали. Отмечается изменение численности серых куропаток, это связано с тем, что данный вид животных подвержен климатическим особенностям. При снежной зиме, ледяных дождях много бывают изменений», – отметил он.

«Численность зайцев-беляков составляет 10 тыс. Количество лисиц удалось снизить с 6 тыс. до 5 тыс. особей. Количество рысей остается стабильным – около 110 голов, белок – около 4,5 тыс., серых куропаток – 185 тыс., тетеревов – 95 тыс.», – рассказал спикер.

Зимний маршрутный учет – ежегодное мероприятие, в котором участвуют сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам, работники охотничьих хозяйств, общественные инспекторы и охотники. Полевой этап учета проходил с 15 января по 15 марта. Специалисты обследовали 1500 маршрутов общей протяженностью более 14,5 тыс. километров. Были изучены популяции лосей, косуль, кабанов, оленей, рысей, волков, лисиц, зайцев, горностаев, куниц, белок и других животных.

