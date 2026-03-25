Госкомитет РТ по биоресурсам сообщил о росте числа лосей и косуль

Запас охотничьих ресурсов Татарстана оценивается в 3 млрд рублей. Наибольший вклад в эту копилку (60%) вносят копытные – лоси, косули, олени. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Особую гордость у нас вызывает рост количества лосей и косуль. Среднегодовой прирост идет на 5% и 10% соответственно. Если для косуль у нас емкости угодий в республике достаточно, то по лосям уже достигли пика. По косуле нам еще есть куда двигаться, куда увеличивать численность и плотность (расселения – прим. Т-и) данного вида животных», – рассказал он.

Шарафутдинов добавил, что регион уже на протяжении 10 лет проводит работу по расселению маралов, благородных, пятнистых оленей.

«Меняется география. Если 10 лет назад данных видов животных в республике не было, то сейчас благородный олень присутствует в 18 районах, пятнистый олень – в 7 муниципальных районах. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и верим, что скоро они будут обитать в каждом муниципальном районе», – сказал он.