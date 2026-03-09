Госкомитет РТ по биоресурсам рассказал, на каких зверей любят охотиться в Татарстане

В Татарстане обитает 81 вид диких животных. Самыми массовыми и доступными видами для охотников остаются зайцы и водоплавающая дичь. На лося и косулю охотятся реже и в основном большими бригадами по 10 человек. Об этом сообщил «Татар-информу» начальник управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Ринат Чиспияков.

По его словам, в Татарстане огромной популярностью пользуется сурок-байбак. Несмотря на то, что участков для охоты на него немного, спрос колоссальный.

«Разрешения на сурка раздаются буквально в течение одного часа», – отметил Чиспияков.

Стоит отметить, что прошедшая зима выдалась в Татарстане рекордно снежной, что создало некоторые трудности для зимнего учета диких животных в лесах. Глубина снежного покрова на многих маршрутах сделала их почти непроходимыми.

«Мы предвидели это и рекомендовали начать работы сразу 15 января. Благодаря этому большую часть из 1500 маршрутов удалось пройти до основных снегопадов. Сейчас план почти выполнен, осталось "добить" буквально последние участки», – сообщил Ринат Чиспияков.

На основе полученных в ходе учета данных будет определена численность 19 видов зверей и птиц, что напрямую повлияет на определение лимитов и объемов их добычи в предстоящих охотничьих сезонах.

Подробнее о предварительных итогах зимнего маршрутного учета диких животных в Татарстане читайте в материале «Татар-информа».