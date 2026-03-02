Жителей Татарстана предупредили об опасности схода снега и наледи с крыш

Фото: © Рамиль Гали /«Татар-информ»

В связи с потеплением в республике возможен сход снега и наледи с крыш зданий. В связи с этим МЧС призывает жителей Татарстана не приближаться к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега, и не позволять находиться в таких местах детям.

Кроме того, не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.

За последние недели в республике произошло несколько частичных обрушений кровли под тяжестью снега. Накануне «Татар-информ» сообщал о повреждении крыши в двухэтажном доме в селе Айша Зеленодольского района. Сегодня стали известны подробности еще одного случая – частичного обрушения кровли в селе Пестрецы. Во всех эпизодах, к счастью, никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной обрушений в большинстве случаев стали несвоевременные работы по очистке крыш от снега со стороны управляющих компаний. На прошлой неделе прокуратура Татарстана отчиталась о масштабных проверках УК после серии подобных инцидентов в жилых домах и учреждениях разных районов республики.