Происшествия 2 марта 2026 10:03

В Пестречинском районе часть крыши многоэтажки рухнула под тяжестью снега

В селе Пестрецы частично обрушилась крыша многоквартирного дома на улице 65 лет Победы. Причиной стало большое скопление снега.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации района, в результате схода снега повреждена часть кровли. Управляющая компания оперативно провела расчистку сошедшего снега, так как он заблокировал вход в подъезд.

Сегодня специалисты приступят к устранению повреждений. В результате инцидента никто не пострадал.

«Данная УК своевременно не провела работы по очистке снега, хотя на прошлой неделе главой района было дано поручение по всем объектам провести эту работу», – рассказала руководитель пресс-службы администрации района Ляйсан Мифтахова, отметив, что очистка снега на всех социальных объектах проведена.

