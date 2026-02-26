Прокуратура сообщила о результатах проверок после обрушений крыш в районах Татарстана
Прокуратура Татарстана сообщила о результатах масштабных проверок управляющих компаний после серии обрушений крыш домов и учреждений в разных районах республики.
В Казани к ответственности привлекли сотрудников «УК ЖКХ Московского района». После обрушений крыш в трех многоквартирных домах на улицах Шамиля Усманова, Рахимова и Коломенской прокуратура возбудила административные дела за ненадлежащее содержание жилфонда.
В Дрожжановском районе после обрушения крыши в детском саду «Солнышко» возбуждено уголовное дело, внесены представления руководству, а заведующая привлечена к административной ответственности, в том числе за несвоевременную очистку крыши от снега.
В Чистополе врио директора сельскохозяйственного техникума привлекли к административной ответственности из‑за обрушения части кровли и несвоевременной уборки наледи.
В Атнинском районе прокуратура выявила повреждения кровель на четырех сельхозпредприятиях и внесла представления с требованием устранить нарушения.