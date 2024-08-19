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Общество 19 августа 2024 21:52

Житель Татарстана поймал сома весом почти 50 килограммов

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Житель Татарстана поймал на Волге большого сома весом 42,7 килограмма. Информацией о своей находке он поделился с Telegram-каналом «Татмедиа».

По словам уроженца села Тетеево Лаишевского района РТ, поймать гигантскую рыбу ему удалось у Камского Устья. Оказалось, что ее длина — около 167 сантиметров.

В июле на Волге около Нижнего Услона поймали еще более длинного (около 2 метров) сома, о чем сообщал «Татар-информ».

Позднее ихтиолог КФУ Игорь Галанин рассказал о местах обитания крупных сомов в Татарстане. По его словам, особи больших размеров «чаще встречаются в более крупных водоемах — в Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах», хотя поймать их можно и во впадающих в Волгу и Каму значимых притоках.

Фото и видео: t.me/tatmediaofficial/.

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#Волга #рыба
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