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В Татарстане обнаружили очередной гриб-гигант
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Житель Татарстана нашел огромный белый гриб. Информацией о своей находке он поделился с Telegram-каналом «Татмедиа».
Гигантский боровик удалось найти в селе Тетеево Лаишевского района РТ. «И, главное, не червивый», — прокомментировал это событие один из подписчиков канала.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что жителям Татарстана рассказали, как избежать отравления грибами.
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