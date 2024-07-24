Ихтиолог КФУ рассказал о местах обитания крупных сомов в Татарстане

Чучело сома

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане сомы (Silurus glanis) водятся преимущественно в водохранилищах, а также во впадающих в них реках и пойменных водоемах. Об этом рассказал доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Игорь Галанин, сообщает пресс-служба вуза.

По словам исследователя, из-за величины этих рыб их присутствие определяет прежде всего наличие достаточного пространства и кормовой базы.

«Сомы, допустим, встречаются в нижней части Казанки. Особи больших размеров, конечно, чаще встречаются в более крупных водоемах — в Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах, но во впадающих крупных притоках такая рыба тоже может быть поймана», — пояснил он.

Отдельно ихтиолог остановился на рационе сома, упомянув свидетельство о том, что размер потребляемой им добычи должен составлять от 10% до 30% от длины тела. Таким образом, полутораметровый представитель этого вида может охотиться на рыб и других животных длиной до полуметра.

«Если мы говорим о крупном соме, то он потребляет разную рыбу — карповых, окуневых. Не брезгует сом и падалью, может употреблять лягушек, напасть на птицу, мелких млекопитающих. Очень любит сом раков. <...> Особенно он много их потребляет, когда раки линяют», — детализировал специалист особенности питания сома обыкновенного.

Сом активен в сумеречно-ночное время, а днем лежит на дне, в яме или под корягой. Предельный возраст рыбы-гиганта составляет около 80 лет. Впрочем, по мнению ученого, сейчас встретить такого сома-долгожителя трудно.

«Конечно же, сом добывается, это желанный объект для вылова, ценный объект промысла. Он один из так называемых „ОДУемых“ видов (ОДУ — общий допустимый улов — прим. Т-и), на которых специально рассчитывают запасы и возможный объем изъятия. У нас (в Татарстане — прим. Т-и) таких всего несколько видов», — констатировал доцент КФУ.

Вместе с тем этот вид играет большую роль в жизни водоемов, находясь на вершине экологической пирамиды как преимущественный хищник. Дело в том, что сом «потребляет чаще некрупную рыбу, <...> его можно рассматривать как биомелиоратора — он потребляет малоценную рыбу, улучшая состояние рыбного населения», — подытожил Игорь Галанин.