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В Татарстане поймали сома весом 90 кг
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Под Нижним Услоном в Волге житель Татарстана поймал огромного сома. Вес рыбы составил 90 кг, а длина – 2 метра, сообщает KazanFirst.
Рыбак запечатлел свой трофей на видео.
«Сегодня состоялся, наконец, этой бой. Его, к счастью, выиграл я. Ну и каждую трофейную рыбу я всегда отпускаю. Очень достойный сомик», — поделился он.
После татарстанец отпустил свой улов и призвал других рыбаков также ловить и отпускать свои трофеи.
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