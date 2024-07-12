В Татарстане поймали сома весом 90 кг

Под Нижним Услоном в Волге житель Татарстана поймал огромного сома. Вес рыбы составил 90 кг, а длина – 2 метра, сообщает KazanFirst.

Рыбак запечатлел свой трофей на видео.

«Сегодня состоялся, наконец, этой бой. Его, к счастью, выиграл я. Ну и каждую трофейную рыбу я всегда отпускаю. Очень достойный сомик», — поделился он.

После татарстанец отпустил свой улов и призвал других рыбаков также ловить и отпускать свои трофеи.