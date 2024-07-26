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СВО 26 июля 2024 09:21

Житель Пестречинского района организовал мобильный музей, посвященный СВО

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Житель Пестречинского района организовал мобильный музей, посвященный СВО
Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Директор Читинского сельского Дома культуры Миннур Шамсутдинов начал воплощать в жизнь собственный проект, в рамках которого он будет выезжать на своей машине «ГАЗ-69» в села, чтобы знакомить детей с военными экспонатами из личного музея. В будущем планирует охватить не только Пестречинский, но и соседние районы.

Оружие, котелки, посуда, одежда — чего только нет в передвижном музее. Его обладатель сам находит в Интернете предметы и приобретает. Признается, что, как только появляются лишние деньги, сразу их тратит на эти цели. Считает это своим долгом, таким образом хочет внести свой вклад в сохранение памяти о подвигах и смелости как героев Великой Отечественной войны, так и специальной военной операции.

«Для меня это дорого, ведь с обеих сторон мои деды, прадеды воевали. И в каждой семье так. Я должен передать историю будущим поколениям», — уверен он.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Нередко бывает такое, что пополнить музей помогают земляки, которые щедро отдают исторические ценности безвозмездно. Военнослужащий СВО Нияз Зиннатуллин как-то передал Миннуру котелок своего деда из села Татарское Ходяшево, а во время отпуска привез ему уже свою флягу. Теперь в музее хранятся личные предметы деда и внука. Миннур обещал себе особенно беречь вещи, которые ему доверил Нияз, и рассказывать их историю жителям через мобильный музей.

«Я давно мечтал, давно хотел организовать передвижной музей, шел к этому долго, несколько лет. Наконец-то купил машину, постепенно собрал экспонаты. Теперь у меня есть всё для реализации идеи. Гости смогут спокойно все потрогать, пощупать, примерить», — говорит Миннур.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Он надеется, что такие мероприятия помогут детям проникнуться атмосферой, что это вызовет у них чувство гордости за своих героев-земляков.

«На выставке меня впечатлил камень из Брестской крепости. Удивило, что многие вещи далеких годов войны остались целыми, в хорошем состоянии», — делится юная гостья первой выставки под открытым небом Евгения Филиппова.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой.

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