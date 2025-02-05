Житель Нурлата начал изготавливать костыли для участников СВО

Фото предоставлено Гузель Садыковой

Председатель ТОС «Нижний Нурлат» Айрат Гареев начал делать костыли для раненых участников специальной военной операции. Житель Нурлата всегда старается оказывать бойцам посильную помощь. Недавно он изготовил около 15 носилок для эвакуации раненых с поля боя, а теперь приступил к производству деревянных костылей.

«В ходе гуманитарной поездки с членами фонда «Все для победы Нурлат» в зону спецоперации от бойцов узнал о том, что есть потребность в костылях, – рассказал он. – Совсем недавно у меня сильно разболелась нога, пришлось [самому] передвигаться на костылях. Досконально изучив их конструкцию, понял, что не такое уж и сложное это дело, и, сняв размеры, решил изготовить их сам. Когда началась мобилизация, для бойцов нашего района я изготавливал деревянные ящики для их нужд. Оставшееся от них сырье и решил использовать для костылей».

Фото предоставлено Гузель Садыковой

Айрат Гареев старается успеть изготовить для земляков как можно больше костылей. Этим делом он целыми днями занят в деревообрабатывающем цехе нижненурлатца Фарида Гибадуллина.

Кропотливая работа отнимает много времени. Ведь каждая часть костыля изготавливается отдельно, обрабатывается, а чтобы собрать их вместе, нужно каждую деталь точно подогнать по размерам.

Подмышечные перекладины костылей нурлатец решил делать шире заводских, чтобы было удобнее передвигаться. Пока планирует изготовить 30 штук.

Фото предоставлено Гузель Садыковой

«Тех, кто внес свой вклад в это доброе дело, много, – с благодарностью отметил председатель ТОС. – Один наш земляк из числа индивидуальных предпринимателей, узнав, что для костылей нужны рукоятки, выделил из своего магазина новые черенки от лопат. Ришат Аюпов на свои средства купил резиновые наконечники. Болтами помогли Наиль Фазеев, члены общественной организации ветеранов войны в Афганистане и других локальных конфликтов».

«Не остаются в стороне и жители Нижнего Нурлата, есть и те, кто помогает финансово. Под началом Анжелы Закировой члены Центра активного долголетия решили сшить чехлы для костылей. Словом, к кому бы я ни обратился за помощью, никто не отказывает. Победа обязательно будет за нами, если каждый из нас будет вносить в ее приближение свой вклад», – выразил уверенность общественник.

Фото предоставлено Гузель Садыковой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Гузель Садыковой

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