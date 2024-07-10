Житель Кукмора втайне от родных ушел на СВО и спасает жизни с осколком в ребре

Участник спецоперации Тайфун из Кукморского района ушел на СВО втайне от родителей. Сказал, что пошел устраиваться фельдшером в районную поликлинику, однако вместо этого заключил контракт и отправился служить в медицинский батальон. Не хотел говорить и о ранении. Тайфун до сих пор ходит с осколком в ребре и спасает жизни бойцов. О герое СВО рассказала его мама.

«Мы не знали о его намерении. Он ведь пошел просто проходить медосмотр, чтобы устроиться на работу в районную поликлинику. Рассказал только тогда, когда уже пришло время уезжать», — говорит мама бойца Гульфира Шагабиева.

Тайфун служит в медицинском батальоне с февраля этого года. В марте он эвакуировал раненого с поля боя. Осколок попал ему в ребро и до сих пор остается там.

«Поначалу ничего не говорил. Мы начали каждый день созваниваться. В один день аккуратно так рассказал, но предупредил заранее, чтобы мы не волновались, что с ним уже все в порядке. Он вообще не хотел говорить, но подумал, что мы все равно узнаем», — поделилась мать военнослужащего.

Тайфун служит в Донецкой народной республике. Боец и сейчас на передовой. Он продолжает спасать жизни, несмотря на ранение.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.