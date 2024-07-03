«Не ради денег»: бойцы-контрактники из Татарстана о целях на СВО

Фото: из семейного архива

«Понял цену настоящей дружбы»

О своем решении служить в зоне специальной военной операции боец из Лениногорского района Татарстана Рамис сообщил своей жене Земфире за несколько часов до отправки. Втайне от нее он прошел медицинскую комиссию и уже был полностью готов отправиться в армию. Земфира поняла, что муж принял окончательное и твердое решение.

«Я поняла: идею отправиться в СВО он вынашивал давно, ведь в течение последнего года активно готовился: совершал утренние пробежки, наращивая мышечную массу, подолгу занимался в спортивном зале, который сам оборудовал в подвале нашего дома», — поделилась супруга.

Будущего бойца долго не отпускал глава Лениногорского района РТ Рягат Хусаинов, ведь на тот момент Рамис трудился главой Письмянского сельского поселения, будучи, по словам знакомых, незаменимым руководителем.

Фото: из семейного архива

«Каждый должен быть на своем месте, ты мне нужен здесь», — говорил тогда глава района. Но Рамис продолжал настаивать на своем, и под натиском уговоров Рягату Хусаинову пришлось освободить его от занимаемой должности и пожелать земляку удачи.

Передав служебные полномочия, Рамис попрощался с женой, 16-летним сыном Дамиром и 21 декабря 2023 года отправился на передовую. «Надо ждать и верить, что все будет хорошо. Наши дети не должны видеть ужасов войны, кто, если не наши мужчины, должен обеспечить безопасность страны и ее жителей», — заявила жена бойца Земфира.

На территории «за красной ленточкой», как принято называть зону спецоперации, военный получил позывной Хазар, что означает «Воин».

Фото: из семейного архива

«Решение не было спонтанным, я оценивал опасность участия в спецоперации. Но я физически себя готовил, поэтому на передовой быстро адаптировался к солдатским полевым условиям», — рассказал военный.

Срочную службу Рамис проходил на Украине. «Как раз в тех местах, где в данное время происходит линия соприкосновения с неприятелем. Служил в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН), взводе связи, поэтому и сейчас на передовой мне доверено служить в радиоэлектронной разведке. С одной лишь разницей, что в нынешнее время эта аппаратура уже модернизированная и современная», — отметил контрактник.

На суровые солдатские будни военный не жалуется, говорит, что продуктами питания, обмундированием, оружием их разведрота обеспечена.

Фото: из семейного архива

«Я понял цену настоящей дружбы, ведь бок о бок с тобой те, у кого за спиной служба в горячих точках — Чечне, Сирии, для многих это уже третья война. Это настоящие парни, которые всегда придут на подмогу, на выручку, никогда не оставят тебя на поле брани, ценой своей жизни будут стоять до конца, до победы. У них есть чему учиться, этой дружбой дорожишь как никогда», — убежден Хазар.

По словам военного, на данный момент весь фронт сплотился в одну огромную силу, где нет места различиям по возрасту, национальности, вере, региону — это одна общая Россия, одно целое и неделимое могущество.

Фото: предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Хочу видеть, как сын растет и радуется жизни»

Удивительная и необыкновенная история на передовой произошла с солдатом из Нижнекамска. В результате боя военный с позывным Марсель получил ранение. Сейчас он находится в родном городе. На днях он навестил друзей, которые оказывали ему помощь во время пребывания в госпитале.

«Чувствую себя намного лучше», — говорит боец.

В больнице солдата быстро поставили на ноги после тяжелого ранения. Но помогали не только врачи. Роман Авдоян — один из тех, кто поддерживал бойца, когда тот лечился. Навестить и поблагодарить его лично было делом чести, пояснил Марсель.

«Командир отделения обратился к Роману с просьбой о помощи, сказал, что мне необходимы вещи. Поскольку я лежу в госпитале, выйти никуда не могу. Рома, Татьяна, Сурен быстро помогли мне. По их просьбе ребята приехали. Они позвонили знакомым в Белгород, мне из Белгорода вообще все быстро привезли. И одежду, и рюкзак. Я очень сильно благодарен этим людям», — рассказал боец.

Фото: предоставлено Надеждой Багаутдиновой

За время нахождения на СВО нижнекамец был трижды ранен. Одно из ранений он получил в бою за город Лиман.

Во время боя военный был на волосок от смерти, под его ноги с квадрокоптера сбросили гранату. В этот момент Марсель подумал о семье и маленьком сыне.

«Я хочу быть рядом с ним, я хочу видеть, как он живет, растет и радуется жизни. Я схватился просто за свой оберег, этот оберег принадлежит моему сыну... Распашонка маленькая, все ребята знали про нее. Я схватился за нее, закрыл глаза... Открываю глаза, а граната не сработала. И в этот момент я стал стрелять по дрону. В результате другой дрон облетел, кинул гранату, и я получил ранение», — пояснил он.

Боец говорит, что это было настоящее чудо. Сейчас он вновь готовится отправиться на передовую.

Фото: предоставлено Айгуль Идиятуллиной

«Побывав там, ты начинаешь смотреть на все по-другому»

32-летний уроженец Бавлов подписал контракт на участие в специальной военной операции. Артем работал на нефтяном предприятии электрогазосварщиком. Всегда интересовался политической ситуацией в стране. Сегодня многие его друзья находятся в зоне СВО, мужчина поддерживает связь с ними. Регулярно участвовал в отправках гуманитарной помощи для бойцов.

Когда началась СВО, он принял ответственное решение уйти добровольцем, но тогда прием добровольцев прекратили.

«На специальную военную операцию иду не ради денег. Да, возможно, некоторым это важно, но у меня другая цель — я знаю, что сейчас принесу больше пользы там, нежели здесь. Взыграло чувство патриотизма. Думаю, настал этот важный момент», — говорит Артём.

Его желание отправиться на СВО многие родные не понимают — отговаривали. Мама и супруга также категорически были против, жена узнала о том, что он заключил контракт, в самый последний момент.

«Решение уйти на СВО, конечно же, далось нелегко. Я много думал, всегда много что останавливало, в первую очередь семья, у меня есть маленькая дочь. Я понял одно: если человек принял осознанное решение, его не остановишь, — делится он. — Страха такого большого нет, я прекрасно понимаю, куда я иду».

Артем в 2010-2011 годах служил в Ракетно-артиллерийских войсках. Говорит, что служить – долг каждого уважающего себя мужчины.

Фото: предоставлено Айгуль Идиятуллиной

«Я думаю, что, побывав там, ты начинаешь смотреть на все по-другому. Сегодня я рад семье, ребенку, радуюсь жизни, каждому прожитому дню. Я желаю ребятам, которые защищают наше Отечество, успехов, желаю всем вернуться живыми и здоровыми к своим семьям. Мы обязательно вернемся!» — убежден военнослужащий.

После подписания контракта Артема ждет подготовка. Как он признается, за 13 лет некоторые моменты уже успел подзабыть.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для тех, кто хочет отправиться в зону СВО. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.