«В ожидании весны»: Минниханов поделился видео из зимнего леса

Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился с подписчиками видео из зимнего леса. Ролик размещен в его телеграм-канале.

«Кышкы мизгелләр, — написал он. — Кошлар кояшны күреп язны көтәләр» («Зимние моменты. Видя солнце, птицы ждут весну» — перевод с татарского языка).

Напомним, что Раис Татарстана часто делится с подписчиками фотографиями с прогулок со своим алабаем Акдусом, рассказывает им об успехах своего питомца. Также он публикует посты, посвященные истории, природе республики и событиям, которые в ней происходят.