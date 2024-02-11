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«В ожидании весны»: Минниханов поделился видео из зимнего леса
Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился с подписчиками видео из зимнего леса. Ролик размещен в его телеграм-канале.
«Кышкы мизгелләр, — написал он. — Кошлар кояшны күреп язны көтәләр» («Зимние моменты. Видя солнце, птицы ждут весну» — перевод с татарского языка).
Напомним, что Раис Татарстана часто делится с подписчиками фотографиями с прогулок со своим алабаем Акдусом, рассказывает им об успехах своего питомца. Также он публикует посты, посвященные истории, природе республики и событиям, которые в ней происходят.
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