Минниханов опубликовал фото алабая Акдуса на прогулке

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Telegram-канале фотографию своего алабая Акдуса на прогулке.

На снимке запечатлено, как приостановившийся пес смотрит назад вполоборота. Руководитель республики сопроводил фото следующим комментарием: «Саф һавада рәхәт! (в переводе с татарского — „Хорошо на свежем воздухе!“)»

Щенка алабая белого окраса Рустаму Минниханову подарил тогдашний Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в 2021 году.

Раис Татарстана регулярно делится фотографиями домашнего питомца, эти снимки вызывают положительную реакцию публики. Недавно он рассказал, что Акдус стал чемпионом России по версии Российской кинологической федерации в номинации «Среднеазиатская овчарка».