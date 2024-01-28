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Минниханов опубликовал фото алабая Акдуса на прогулке
Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Telegram-канале фотографию своего алабая Акдуса на прогулке.
На снимке запечатлено, как приостановившийся пес смотрит назад вполоборота. Руководитель республики сопроводил фото следующим комментарием: «Саф һавада рәхәт! (в переводе с татарского — „Хорошо на свежем воздухе!“)»
Щенка алабая белого окраса Рустаму Минниханову подарил тогдашний Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в 2021 году.
Раис Татарстана регулярно делится фотографиями домашнего питомца, эти снимки вызывают положительную реакцию публики. Недавно он рассказал, что Акдус стал чемпионом России по версии Российской кинологической федерации в номинации «Среднеазиатская овчарка».
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