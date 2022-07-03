В Татарстане нет плохой погоды: Минниханов поделился роликом с летними пейзажами РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов поделился с подписчиками очередным роликом в Telegram. На этот раз видео посвящено летним пейзажам республики.

Кадры с лесами, лугами, скошенными полями чередуются с видами на водоемы из разных уголков РТ.

Президент отметил, что более прохладная — в сравнении с прошлым летом — погода — не повод отказываться от путешествий и прогулок на природе.

«Быелгы җәй әлегә бик эссе булмаса да, Татарстанда һава һәрвакыт ямьле һәм рәхәт!» — говорится в подписи к видео, что переводится как «несмотря на то что нынешнее лето пока не очень жаркое, погода в Татарстане всегда красивая и приятная!»

Руководитель республики не первый раз публикует ролики — своеобразные признания в любви к природе родного Татарстана. Так, в начале мая он рассказал татарстанцам о прогулках по лесу, а, к примеру, в прошлом году предложил подписчикам угадать район РТ по показанному пейзажу.

Видео: https://t.me/rustamminnikhanov