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Минниханов поделился фото с церемонии вручения Госпремий РТ в области науки и техники
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поделился фотографиями с церемонии вручения Государственных премий РТ в области науки и техники и выложил видеоролик, посвященный истории этой награды.
«В преддверии Дня науки вручаем Государственные премии в области науки и техники. Этой традиции в этом году исполнилось 30 лет!» — написал руководитель республики.
«Республикада фән эшлеклеләренә ярдәм итү өчен күп нәрсә эшләнә. 2024 ел Татарстанда Фәнни-технологик үсеш елы дип игълан ителде (в переводе с татарского — „В республике многое делается для поддержки деятелей науки. 2024 год в Татарстане объявлен Годом научно-технологического развития“)», — добавил он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов вручил Государственные премии РТ в области науки и техники за 2023 год в Казанском Кремле.
Фото и видео: t.me/rustamminnikhanov/.
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