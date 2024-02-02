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Общество 2 февраля 2024 14:50

Минниханов поделился фото с церемонии вручения Госпремий РТ в области науки и техники

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Минниханов поделился фото с церемонии вручения Госпремий РТ в области науки и техники
Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поделился фотографиями с церемонии вручения Государственных премий РТ в области науки и техники и выложил видеоролик, посвященный истории этой награды.

«В преддверии Дня науки вручаем Государственные премии в области науки и техники. Этой традиции в этом году исполнилось 30 лет!» — написал руководитель республики.

«Республикада фән эшлеклеләренә ярдәм итү өчен күп нәрсә эшләнә. 2024 ел Татарстанда Фәнни-технологик үсеш елы дип игълан ителде (в переводе с татарского — „В республике многое делается для поддержки деятелей науки. 2024 год в Татарстане объявлен Годом научно-технологического развития“)», — добавил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов вручил Государственные премии РТ в области науки и техники за 2023 год в Казанском Кремле.

Фото и видео: t.me/rustamminnikhanov/.

#Рустам Минниханов
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