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«Зима не за горами»: Песошин поручил ускорить подготовку к отопительному сезону
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на традиционном совещании в Доме Правительства региона призвал глав муниципалитетов республики ускорить подготовку к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин в своем докладе отметил, что на сегодняшний день в республике общий показатель готовности к зиме составляет 62%.
Самая низкая динамика, по словам докладчика, наблюдается в Мензелинском, Нижнекамском, Агрызском, Лениногорском и Чистопольском районах. В связи с этим призвал руководителей этих муниципалитетов «взять работу по подготовке к отопительному периоду под личный контроль».
Призыв министра поддержал Алексей Песошин. «Зима не за горами. Она, так уж получается, каждый год приходит, приходит неожиданно», — не без иронии констатировал он.
«Вопрос по паспортам готовности, по подготовке объектов — он целиком и полностью за вами. Двадцатое июля, исполнение — 62%, низкое», — заключил Премьер-министр РТ, обращаясь к главам муниципальных образований.
Ранее, в мае этого года, Песошин дал поручение усилить контроль за качеством подготовки к отопительному сезону.
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