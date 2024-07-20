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Минстрой РТ: С начала 2024-го на стройплощадках выявили 562 нарушения
В Татарстане инспекция Госстройнадзора с начала 2024-го выявила 562 нарушения на строительных площадках. Такие данные озвучил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин, выступая на совещании в Доме правительства республики.
Он уточнил, что инспекторы с января по 20 июля текущего года провели 1625 проверок. По факту выявленных нарушений они вынесли 65 постановлений об административной ответственности.
В общей сложности на татарстанских стройплощадках специалисты ведомства побывали 749 раз. Также Главное инвестиционно-строительное управление с января провело 159 контрольно-надзорных мероприятий.
Ранее Айзатуллин сообщал, что в Татарстане план по вводу жилья выполнили на 80%.
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