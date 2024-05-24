Песошин поручил усилить контроль за качеством подготовки к отопительному сезону

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В течение отопительного сезона 2023/2024 произошли 3 596 аварийных ситуаций в сфере ЖКХ. Премьер-министр Алексей Песошин подчеркнул, что это значительная цифра, и поручил усилить контроль за качеством подготовки объектов.

«Прошу Минстрой РТ, руководителей теплоснабжающих организаций, глав муниципальных районов усилить контроль за качеством подготовки к отопительному периоду. Сетевым компаниям необходимо ужесточить контроль за качеством ремонтных работ при подготовке к очередному отопительному периоду. Необходимо своевременно обнаружить и заменить изношенные сети тепло- и водоснабжения, чтобы в будущем избежать такой серьезной аварии, которая в этом отопительном периоде была в городе Казани в жилом микрорайоне XXI век», — заявил Премьер на заседании Кабмина РТ, посвященном итогам отопительного периода 2023/2024 года.

Выступая с докладом министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин уточнил, что все внештатные ситуации, вызывавшие приостановку коммунальных услуг, устранялись в нормативные сроки. Из 3 596 аварий большинство случаев (1 937 случаев, или 54% от общего числа) произошло в сфере водоснабжения. В сфере теплоснабжения за минувший отопительный период случилось 455 аварий, или 13% от общего объема.

В мероприятии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, передает пресс-служба руководителя республики.

UPD: добавлен комментарий главы Минстроя РТ.