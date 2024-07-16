Казань готовится к зиме с более 800 единицами спецтехники и дефицитом кадров

Подготовка уборочной техники, противогололедных материалов, дефицит рабочих и дворников — эти и другие вопросы были подняты в исполкоме Казани на совещании по подготовке к зиме. Провел его руководитель исполкома Рустем Гафаров, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Предстоящей зимой расчищать улицы города снега будут 612 единиц спецтехники, еще 150-200 будут привлекать к работе в случае обильных снегопадов. Кроме того, парк техники в этом году пополнился на 21 грейдер, трактор и погрузчик. До зимы эта цифра также может вырасти, заявил председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов.

По его словам, ответственными за уборку снега с дорог определены «Горводзеленхоз», «ДРЭУ», «Городское благоустройство» и «Городские мосты». Сейчас на предприятиях ведется ремонт техники, закупка необходимых запчастей и реагентов для противогололедной обработки.

После уборки утилизация снега будет проводиться на восьми снегоплавильных пунктах «Водоканала», которые оснащены 14 приемными камерами. За сутки в одной такой камере может плавиться 574 тонны снега, а общая проектная мощность объектов составляет 8 тысяч тонн в сутки.

Помимо этого, снег будет складироваться на спецплощадке по улице Тэцевской, оборудованной сетями наружного освещения и ливневой канализацией. Площадь объекта составляет более 12 тысяч квадратных метров. При возникновении чрезвычайных ситуаций будут созданы дополнительные места для складирования снега. Сейчас их перечень согласуется с Минэкологии Татарстана. Как напомнил Саляхутдинов, в прошлом году из-за аномальных снегопадов в городе организовали 12 таких площадок.

На сегодня предприятия закупили 6,8 тысячи тонн песко-соляной смеси, которая необходима для противогололедной обработки дорог. Ожидается, что к зиме эта цифра превысит 70 тысяч тонн.

Также на совещании Саляхутдинов поднял проблему дефицита кадров. Так, городу не хватает более 1,1 тысячи человек — от 570 до 654 водителей и как минимум 500 дворников.

По данным председателя Комитета внешнего благоустройства, управляющие компании располагают 191 единицей техники. Этого достаточно для уборки территорий при обычных погодных условиях. В случае же обильных снегопадов УК вновь планируют привлекать дополнительную технику, как это происходило прошедшей зимой. Тогда для расчистки дворов использовали еще 100 самосвалов, погрузчиков и снегоуборочных машин.

Кроме того, подчеркнул замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин, в городе остро стоит вопрос своевременной очистки скатных крыш — это более 2,7 тысячи жилых домов.

«Частично проблема решается за счет реализации программы капитального ремонта жилого фонда — создаются вентилируемые чердаки», — поделился руководитель исполкома.

Он напомнил, что уборка крыш балконов является обязанностью их владельцев, тем более что большая часть козырьков была установлена незаконно.