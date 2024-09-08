Зиля Валеева: Институт наблюдения — инструмент повышения доверия к итогам выборов

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Наблюдатели повышают доверие к результатам выборов и обеспечивают прозрачность процесса голосования. Об этом председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева сказала на заседании в Центре общественного наблюдения на выборах при ОП РТ.

«На самом деле пока его развитию, самому институту наблюдения не так много лет, но одновременно за эти годы он превратился в абсолютно обязательный элемент всех выборов. И конечно, прежде всего, потому что это инструмент повышения доверия к результатам выборов, обеспечение прозрачности выборов», — сказала Валеева.

Она отметила, что в ситуационном центре вместе с членами Общественной палаты РТ, с экспертами работают и юристы, поскольку от каждого участка может поступить какой-либо вопрос.

«Одна из практик, которую мы начали развивать, это прямые связи. В день выборов мы всегда общаемся с председателями муниципальных общественных палат, с активистами-общественниками. Они выходят на прямую связь, рассказывают нам о том, как прошли выборы, как они участвуют в наблюдении, какие есть вопросы или практики лучшие. Вот сегодня с хорошим настроением, в праздничной атмосфере очень многие люди в районах, городах нашей республики начали голосование. И все наблюдатели наши на местах, заняты своей основной работой», — заключила Валеева.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва проходят сегодня, 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. ЦИК Татарстана зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что свой голос отдали Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. К полудню на выборах в Госсовет Татарстана проголосовали 32,2% избирателей.