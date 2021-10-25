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Ру Тат
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25 октября 2021  20:47
Павел Климчак

Жильцов дома, в котором прогремел взрыв, поселят в гостинице «Open City»

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По поручению мэра Набережных Челнов, всем нуждающимся жильцам дома, в котором сегодня прогремел взрыв, предоставят жилье в гостинице «Open City». 

Сообщается, что некоторые из жильцов уже обратились за помощью к своим родственникам. Всем остальным будет предоставлен автобус до гостиницы, теплый ужин и проживание. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Набережных Челнов.

И.о. начальника 15 пожарно-спасительного отряда МЧС Алмаз Мифтахутдинов сообщил последние данные о случившемся. По его словам, удалось спасти четверых человек, их передали медикам. На месте происшествия работают кинологи, а также сотрудники РСЧС.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что трое пострадавших при взрыве в челнинской пятиэтажке находятся в реанимации. После случившегося в Набережных Челнах введен режим ЧС.

#Набережные Челны #наиль магдеев #взрыв газа в жилом доме
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