Жильцов дома, в котором прогремел взрыв, поселят в гостинице «Open City»

По поручению мэра Набережных Челнов, всем нуждающимся жильцам дома, в котором сегодня прогремел взрыв, предоставят жилье в гостинице «Open City».

Сообщается, что некоторые из жильцов уже обратились за помощью к своим родственникам. Всем остальным будет предоставлен автобус до гостиницы, теплый ужин и проживание. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Набережных Челнов.

И.о. начальника 15 пожарно-спасительного отряда МЧС Алмаз Мифтахутдинов сообщил последние данные о случившемся. По его словам, удалось спасти четверых человек, их передали медикам. На месте происшествия работают кинологи, а также сотрудники РСЧС.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что трое пострадавших при взрыве в челнинской пятиэтажке находятся в реанимации. После случившегося в Набережных Челнах введен режим ЧС.