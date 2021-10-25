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Ру Тат
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25 октября 2021  19:50
Полина Шевчук

Режим ЧС введен после взрыва газа в жилом доме в Челнах

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Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, было проведено выездное заседание КЧС и ОПБ города Набережных Челнов.

«Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера и установлен местный уровень реагирования», – уточнили в МЧС РТ.

В результате взрыва оказались разрушены шесть квартир, в которых проживали 14 человек. Из-под завалов спасены четыре человека, в том числе двое детей.

Пункт временного размещения для жильцов дома, рассчитанный на 400 человек, размещен в одной из городских гостиниц.
 

#взрыв газа #взрыв газа в жилом доме
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