Трое пострадавших при взрыве в челнинской пятиэтажке находятся в реанимации

Трое пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Набережных Челнах – 11-летний и 17-летний братья и 70-летний мужчина – находятся в реанимации Больницы скорой медицинской помощи. Об этом агентству сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

«Медики проводят все необходимые экстренные мероприятия по стабилизации состояния пострадавших», – рассказали в пресс-службе министерства.

Еще одну пострадавшую – 22-летнюю девушку – извлекли из-под завалов и везут в больницу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в жилом доме в Челнах прогремел взрыв газа.

На место взрыва в Челнах вылетит Премьер-министр РТ Алексей Песошин. По словам очевидцев, взрыв в пятиэтажке в Челнах мог произойти во время установки натяжных потолков. Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не соответсвующих требованиям безопасности».