«Жил по паспорту бойца СВО, грабил пассажиров»: таксист из Казани ни в чем не признался

Суд поставил точку в уголовном деле казанского таксиста, который поил пассажиров сильным снотворным и забирал у них золото, деньги и телефоны. Один из его клиентов скончался, отравившись снотворным и алкоголем. Несмотря на все доказательства, своей вины мужчина не признал.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Никого не травил, за что судите-то?»

Верховный суд Татарстана вынес приговор Игорю Зубрилину – таксисту, который поил снотворным и грабил пассажиров. Суд отправил его в колонию особого режима на 17 лет. Частично удовлетворены были и гражданские иски потерпевших – на 3 млн 59 тыс. рублей.

«Поскольку в деле есть отягчающие обстоятельства в виде ранних судимостей подсудимого, то есть имеется рецидив преступления, предлагалось и назначено в итоге место отбывания наказания в колонии особого режима», – рассказала старший прокурор отдела государственных обвинителей Яна Подольская.

Сегодня в суде прокурор заявила ходатайство о возвращении дела на стадию судебного следствия. Одна из потерпевших предоставила фотографии золотой цепочки с кулоном, которые у нее украл Игорь Зубрилин. На процесс пригласили эксперта-ювелира, который оценил стоимость этого украшения в 30-40 тысяч рублей. К слову, в ломбарде, куда ее отнес Зубрилин, ее оценили всего в 5,7 тыс. рублей. Как выяснилось, сотрудники ломбарда заплатили только за стоимость золота, из которого сделана цепочка. Бриллиант, инкрустированный в кулон, никакой ценности для ломбарда не составил.

После допроса ювелира участники процесса снова повторили свои речи из прений, и государственный обвинитель во второй раз потребовала для Зубрилина 22 года колонии особого режима.

«Я никого не травил, никого не угощал. Где экспертизы? За что судите-то?» – вопрошал в последнем слове суд Игорь Зубрилин.

Подсудимый категорически отрицал, что усыплял и грабил своих жертв. Признался лишь в подделке паспорта. По версии следствия, в 2023 году Игорь нашел потерянный на улице паспорт. Вместо того чтобы сообщить о своей находке в полицию, Игорь вклеил в документ свое фото и стал жить под чужим именем в санатории «Южный» в Республике Марий Эл.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Поил снотворным и выбрасывал на мороз»

История с подделкой паспорта, пожалуй, самая безобидная в деле Игоря Зубрилина. Остальные эпизоды обвинения о том, что Игорь, работая таксистом, подыскивал клиентов-жертв возле увеселительных заведений, после чего поил их водой с сильным снотворным и грабил. Одну из своих жертв он подобрал на Профсоюзной в феврале 2023 года. Пьяный мужчина попросил Игоря довезти его до дома. Пока ехали, Зубрилин предложил пассажиру воды. По версии следствия, в бутылку с водой заранее было подмешано сильное снотворное, которое он взял у своего знакомого, страдающего от бессонницы, поскольку препарат не продается без рецепта.

Когда мужчина уснул, Зубрилин забрал у него деньги и телефон. Пока мужчина спал на заднем сиденье, таксист подобрал вторую клиентку на улице Баумана, которую также угостил водой со снотворным. У нее он забрал телефон, часы и дорогую цепочку с бриллиантом в кулоне, которую позже отдал в ломбард за пять с небольшим тысяч рублей. Женщину он позже высадил, когда она очнулась. Тем временем пассажир сзади никак не просыпался, его Зубрилин оставил в подъезде его же дома. Мужчина умер в том же подъезде, где его бросили, от отравления этиловым спиртом и снотворным.

Еще один случай связан с несовершеннолетним пассажиром. 17-летнего парня он вез до дома, когда неожиданно предложил ему выпить водки. Парень согласился и выпил из стакана, куда Игорь заранее подмешал снотворное. После того как парень потерял сознание, Зубрилин забрал у него телефон и даже ботинки, выбросив парня на улицу на мороз в поселке Константиновка. Подросток запросто мог умереть от обморожения, но, к счастью, вовремя очнулся и смог попросить о помощи.

Суд постановил сегодня: засчитать один день, проведенный Зубрилиным под стражей, за один день от назначенного ему наказания. Таким образом, он проведет в колонии ближайшие 15,5 года.