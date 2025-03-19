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Происшествия 19 марта 2025 14:11

Суд в РТ вынес приговор таксисту по обвинению в отравлении и грабеже пассажиров

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Верховный суд Республики Татарстан вынес приговор по делу казанского таксиста Игоря Зубрилина. Рецидивист, судимый ранее за кражи, отправился в исправительную колонию особого режима на 17 лет.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших. По решению суда Зубрилин обязан выплатить 59 тыс. материального ущерба и еще 3 млн рублей за моральный вред.

Напомним, ранее прокуратура запросила для таксиста 22 года заключения в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на срок 2,5 года.

В свою очередь на заседании мужчина свою вину не признал и заявил, что «никого не травил, никого не угощал».

По информации следователей, Игорь Зубрилин выискивал пьяных пассажиров, давал им сильнодействующее снотворное и грабил. Он успел обобрать трех клиентов, один в результате отравления умер. Таксиста объявляли в розыск, а задержали случайно в Марий Эл, подробнее в материале.

#приговор #Верховный суд РТ
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