Таксист, обвиняемый в том, что травил и грабил пассажиров, сказал суду последнее слово

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Сегодня в Верховном суде Татарстана последнее слово сказал казанский таксист Игорь Зубрилин. Его обвиняют в серии тяжких преступлений, включая разбой, фальсификацию документов, покушение на убийство и убийство, совершенное с корыстными целями.

«Я никого не травил, никого не угощал. Где экспертизы? За что судите то? Я все сказал», – высказался Игорь Зубрилин.

По версии следствия, Зубрилин намеренно выбирал пассажиров в состоянии алкогольного опьянения, предлагая им воду, предварительно смешанную с сильнодействующим снотворным. Один из таких клиентов впоследствии не пришел в сознание. Зубрилин вынес его из машины и оставил в подъезде его дома, где тот скончался от отравления, вызванного смесью этилового спирта и лекарственного препарата.

Игорь Зубрилин не имеет постоянного места работы, а также является опекуном матери-инвалида, проживающей в одном из районов Татарстана. Ранее он уже был судим за кражи, семьи нет – с женой развелся, ребенок уже давно вырос. Также отмечается, что Зубрилин имеет незначительные психические отклонения, однако признан полностью вменяемым.

Ранее прокуратура запросила для таксиста 22 года заключения в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на срок 2,5 года.