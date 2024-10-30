«Напоил парня и бросил умирать на мороз»: в Казани судят таксиста, травившего пассажиров

В Верховном суде стартовал процесс по делу 56-летнего таксиста, уроженца Самары Юрия Зубрилина

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Искал пьяных, травил снотворным и грабил»

В Казани стартовал процесс по делу 56-летнего таксиста, уроженца Самары Юрия Зубрилина. Его обвиняют в разбое, подделке документов, покушении на убийство и в убийстве из корыстных побуждений.

В суде мужчина вел себя абсолютно спокойно, интересовался у журналистов, как ему лучше встать, чтобы получилась хорошая фотография. В начале процесса сразу заявил, что отказывается от адвоката и будет защищать себя сам, так как у него нет денег на оплату юридических услуг.

«Прошу отказать в ходатайстве поскольку подсудимый закончил 10 классов школы и не имеет юридического образования, сам он не сможет себя защищать», – высказала свое мнение старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Яна Подольская.

Суд отклонил ходатайство обвиняемого и попросил Яну Подольскую огласить обвинение.

Следствие полагает, что с мая 2022 года по январь 2023-го Зубрилин вынашивал идею о том, как ему нажиться на клиентах. Работал он в такси одной из крупнейших сетей, которая развозит клиентов по всей России. В какой-то момент план родился – Юрий Зубрилин решил подбирать пьяных клиентов и предлагать им воды, в которой до этого растворял сильное снотворное.

Он обратился к своему приятелю с психическим расстройством, которому лекарство выписывали врачи по состоянию здоровья. Убедил его, что мучается от бессонницы. Товарищ дал ему пять таблеток сильнодействующего препарата.

«Таблетки Зубрилин использовал как оружие для физического и психического воздействия на своих жертв, с целью введения их в бессознательное состояние», – объяснила государственный обвинитель.

Зубрилина обвиняют в разбое, подделке документов, покушении на убийство и в убийстве из корыстных побуждений Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Предложил подростку водки, а когда тот отрубился, выкинул из машины»

По версии следствия, в феврале 2023 года Зубрилин растворил несколько таблеток в бутылке с водой. Припарковал свое такси на улице Профсоюзной около одного из ночных клубов и стал ждать. В час ночи к нему обратился мужчина и попросил довезти его до дома. Попив воды из предложенной заботливым водителем бутылки, клиент отключился, тогда Зубрилин забрал у него телефон стоимостью в 34 тысячи рублей. Отключившийся пассажир нисколько не смущал Зубрилина, он катал его по городу несколько часов.

Все еще со спящим пассажиром в машине, Зубрилин начал искать вторую жертву. В какой-то момент в машину к нему подсел знакомый, который ничего не знал о преступлениях приятеля-таксиста. Он сидел на заднем сиденье вместе с потерявшим сознание клиентом и чуть позже уснул. Зубрилин с попутчиками отправился на улицу Баумана, там к нему обратилась женщина с просьбой подвезти. С ней таксист использовал ту же схему – напоил ее отравленной водой и забрал у нее телефон стоимостью в 30 тысяч рублей, а заодно и стянул с нее золотую цепочку за 90 тысяч рублей и часы за 16 тысяч рублей.

Когда женщина пришла в себя, Зубрилин высадил ее из машины. Первый его клиент все еще не просыпался. Тогда, разбудив своего приятеля, Зубрилин вместе с ним выволок клиента из машины и оставил в подьезде его дома. В итоге мужчина умер в подъезде от отравления этиловым спиртом с сильнодействующим препаратом.

В другой январский вечер к Зубрилину обратился подросток и попросил довезти его до дома. Как выяснилось позже, парню было 17 лет. Таксист предложил ему выпить водки, в стакан он до этого подмешал снотворное. Юноша согласился, выпил и потерял сознание. Зубрилин забрал у него сотовый телефон за 6 тысяч рублей и снял с него зимние ботинки. Подростка он выбросил из машины в поселке Константиновка – к слову, на улице в тот день было так холодно, что парень вполне мог умереть от обморожения. Но, к счастью, юноша очнулся, смог дойти до людей и попросить о помощи. Этот эпизод сейчас проходит в деле, как покушение на убийство.

«Попался с липовым паспортом»

Какое-то время Юрий Зубрилин находился в федеральном розыске за свои преступления. Он пытался спрятаться в одном из пансионатов соседней Марий Эл. Пока жил там, нашел чей-то потерянный паспорт, вклеил в него свою фотографию. Когда в августе 2023 года его на улице остановил полицейский для проверки документов, Зубрилин предъявил ему липовый паспорт. Его задержали за подделку документов, а при проверке вскрылось, что он в розыске за свои преступления.

Сегодня суд продлил содержание в СИЗО Зубрилину еще на полгода, на следующем заседании суд выслушает пострадавших и свидетелей.

Зубрилин официально нигде не работает, является опекуном матери-инвалида, которая живет в одном из районов Татарстана. Ранее он уже был судим за кражи, семьи нет – с женой развелся, ребенок уже давно вырос. Стоит отметить, что у Зубрилина есть небольшие проблемы с психическим здоровьем, но он признан абсолютно вменяемым.