«Жена спрятала документы»: житель Магнитогорска подписал контракт в Пестрецах

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Военнослужащий по контракту Андрей приехал в Татарстан из Магнитогорска. Узнал, что идет набор в новое подразделение «Батыр», куда ему очень хотелось попасть, поэтому и оказался в Казани. Но выяснилось, что в ряды «батыровцев» принимают мужчин до 50 лет, а ему 53 года. Несмотря на это, не пошел на попятную, решил, — значит, будет служить в другом месте.

«Никто, кроме нас», — написано на футболке Андрея с изображением медведя, в которой он явился в военкомат. Уже придумал себе позывной — Черный, его так звали еще в школе.

Андрей прошел медосмотр, подписал контракт. Хотел уйти на службу давно, но всё не получалось по семейным обстоятельствам. Когда дела наладил, собрался на СВО, но теперь «помешала» жена, точнее, ее любовь и переживания за мужа. Она не хотела его отпускать и спрятала его документы. Андрею пришлось пойти на маленькую хитрость. Пожаловался жене на плохое самочувствие, попросил документы, чтобы якобы сходить в больницу, а сам вскоре направился с ними в военкомат.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

По профессии Андрей – слесарь-ремонтник, какое-то время был специалистом службы безопасности. 30 лет назад служил в армии в десантно-штурмовой бригаде в городе Могоча. Андрей признается, что знания и навыки немного подзабылись, но уверен, что боевые учения помогут вернуться в форму.

Подписавшие контракт на военную службу в Татарстане получают до 1,5 миллиона рублей единовременно независимо от места фактического проживания.

«Деньги, конечно, всегда пригодятся. Мечтаю рассчитаться с долгами. Но иду я не ради материального блага. Друзья некоторые погибли там <...>. Поэтому хочу хотя бы посмотреть им в глаза. Может, в лоб дать. Многие мне говорят: „Куда, старый, полез?“ (смеется). Но я люблю Россию, люблю Родину», — говорит Андрей.

Боец — отец троих детей, все дочки уже взрослые, самой младшей 20 лет, но тем не менее он не сказал им о своем отъезде. Знает жена, она теперь уже смирилась, на днях узнала мама Андрея. Зять служит в зоне СВО по мобилизации. Тесть надеется, если не служить вместе, то хотя бы встретиться.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.